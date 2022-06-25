Калининградская позиция может быть выражена, если Россия хочет «увеличить» | Новости войны России и Украины

В минувшую субботу Литва запретила транспортировку товаров, подпадающих под ограничения ЕС, в Балтийское море и примерно на 1300 км (800 миль) от Москвы в Калининградскую область России Exclusive.

Литва заявляет, что этот шаг соответствует европейским санкциям. Разгневанная Москва назвала это «осадой» и пообещала ответить.

Запрещенные товары включают уголь, металлы, строительные материалы и передовые технологии, которые составляют 50 процентов импорта Калининградской области, сообщил губернатор области Антон Аликанов.

Россия призвала к отмене санкций, назвав действия Литвы «откровенно враждебными» по отношению к Калининграду.

Регион, связанный с членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой, получает поставки из России по железной дороге и по газопроводу через Литву.

Калининград был частью Германии до конца Второй мировой войны, когда он был передан Советскому Союзу в 1945 году на Потсдамской конференции. В западном государстве Россия проживает около 1 миллиона человек, в основном русские, но есть небольшое количество украинцев, поляков и литовцев.

Критически его рассматривали как российскую военную базу. Точное количество размещенных там игроков неизвестно; По оценкам, от 9 000 до 200 000 военнослужащих.

Растущая напряженность вызвала опасения по поводу 80-километрового (50-мильного) промежутка Шварца между юго-восточной Польшей и Литвой, который может иметь решающее значение для безопасности стран Балтии, который может связать российский Калининград и Беларусь.

Аль-Джазира поговорила с Агнией Григас, старшим коллегой по энергетике и геополитике в Атлантическом совете, о ситуации в Калининграде, ее возможных последствиях для войны в Украине и будущем региона.

Аль-Джазира: Как бы вы охарактеризовали эмбарго в отношении Литвы?

Агния Григас: Это, конечно, не литовское решение, а решение разрешить некоторым российским товарам проходить через Брюссель через территорию ЕС.

Сейчас, правда, Литва — единственная страна в Евросоюзе, где этот груз продолжает течь с материковой части России через Беларусь в Калининградскую область России через территорию Литвы. Вы можете возразить, что Литва, возможно, добивалась исключений, потому что некоторые страны ЕС потребовали освобождения от различных элементов российского эмбарго. В каком-то смысле Литва решила не освобождать от санкций.

Аль-Джазира: Россия заявила, что граждане Литвы «почувствуют боль» из-за Калининграда. Чем может ответить Москва?

Кригас: Россия может ввести свои ограничения на продажу товаров в Литву. Основными статьями российского экспорта являются нефть, газ и электроэнергия, и еще до конфликта Литва уже приняла решение не покупать российские энергоресурсы. По удобрениям и прочим компонентам могут быть вопросы, но уже есть широкое одеяло европейских санкций против российской продукции.

Я рассматриваю заявления России как угрозу и позитив для российской аудитории, потому что многие [Russian President Vladimir] Заявления Путина направлены на то, чтобы показать решимость и силу Кремля, а не на какие-либо действия, которые они предпринимают, или на сторонних наблюдателей.

Важно то, что Россия использовала слова, которые Литва ввела в осаду или Кремль использует одно, выбор важен, потому что осада уже может быть воспринята как военная операция, поэтому Россия может попытаться оправдать ее. Какой-то [military action]Так же как. «

Al Jazeera: Пострадает ли Калининград и его экономика? Каковы возможные сценарии для калининградских и российских властей, чтобы справиться с этой напряженностью?

Кригас: Калининград уже является сильно изолированной военизированной территорией. Даже в разрезе российской экономики она не очень экономически развита. Мы можем ожидать дальнейшего застоя и изоляции в этом регионе. Конечно, калининградцы уже переживают экономически непростые времена и будут сталкиваться со все большими трудностями.

Al Jazeera: Каково значение Калининграда для России и региона, особенно с точки зрения геополитической безопасности? Разрыв Свазки часто рассматривается как слабое место альянса НАТО. Почему это?

Кригас: Калининград очень важен со стратегической точки зрения, и его действительно можно назвать ахиллесовой пятой НАТО. Там Россия управляется вооруженным флотом и авиацией. Это военная база, отделенная от материковой части России.

Особое значение здесь имеет территория, соединяющая Польшу и Литву – Чувашский проход. Если Россия использует белорусскую территорию для военных действий, то Украина может ввести войска из Калининграда, фактически отрезав Литву и Польшу друг от друга и отрезав Прибалтику. Из других частей НАТО.

Al Jazeera: Как, по вашему мнению, ситуация в Калининграде повлияет на войну в Украине?

Кригас: Думаю, эта ситуация в Калининграде покажет, готова ли Россия к дальнейшей эскалации этого конфликта против Запада, Евросоюза и НАТО.

Аль-Джазира: Соединенные Штаты заявили, что будут поддерживать Литву и ее обязательства перед НАТО.

Кригас: НАТО, Соединенные Штаты и Европейский союз очень осторожны, чтобы не ввязываться в эту войну. Поскольку Россия является ядерной державой, есть реальные опасения, что она может обострить конфликт напрямую с Россией. Во-вторых, поскольку ею управляет человек с очень узким кругом советников, у него есть свобода действий для принятия любого решения, которое он хочет.

Аль-Джазира: Россия заявила, что решение Литвы усугубит глобальную нехватку продовольствия. Как вы думаете, в какой степени запрет будет способствовать кризису?

Кригас: Думаю, война России на Украине, осада Черного моря и особенно мировой продовольственный кризис из-за Одесского порта. Россия может попытаться совместить эти два вопроса. Тем не менее, я думаю, что Кремль принял решение повысить мировые цены на продовольствие, инфляцию и доступ к продовольствию, чтобы усилить свою переговорную позицию.

Аль-Джазира: У Литвы и России уже слабые дипломатические отношения, а война на Украине ухудшила их. Как запрет повлияет на их отношения?

Кригас: Литва открыто поддерживала Украину с начала войны в феврале этого года и, по-видимому, оккупации Крыма Россией. [in 2014] И раннее вторжение в Донбасс.

Ранее этим летом представители России и Думы обсуждали вопрос об отмене независимости Литвы, признанной Советским Союзом в 1991 году. Это часть более широкого набора кремлевских угроз маленькому соседу.

Не думаю, что в будущем литовско-российские отношения улучшатся. Очевидно, что европейско-российские отношения в будущем не улучшатся, пока отношения между НАТО и Россией, особенно на Украине, будут продолжаться в условиях продолжающейся войны.

Примечание редактора: интервью было немного отредактировано для краткости и ясности.