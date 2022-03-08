Сакраменто, Калифорния (KTXL) – Законодатели штата продолжают кампанию по сдерживанию потока денег между Калифорнией и Россией.

Они надеются, что санкции со стороны Калифорнии, одной из крупнейших экономик мира, помогут отговорить Россию от дальнейших атак на Украину.

«Мы хотим убедиться, что Калифорния, как пятая по величине экономика в мире, не является экономикой, которая берет миллиарды долларов и заправляет топливом преимущественно российские танки», — пояснил сенатор Дэвид Кортес, штат Сан-Хосе.

В ответ на то, что российские танки въезжают в Украину, законодатели сопротивляются законодательными боеприпасами и стремятся принять Сенатский закон 1328 на деньги Калифорнии, которые приносят пользу российскому правительству.

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Законопроект пытается ударить по российским финансовым рынкам несколькими способами.

Во-первых, законопроект требует от государственных пенсионных систем вывести инвестиции из российских и белорусских активов и компаний, которые первоначально оценивались в сумму до 2 миллиардов долларов.

«Число увеличится с точки зрения общего воздействия из-за каскадного эффекта государственных инвестиций», — сказал Кортес.

Кортес является председателем сенатского комитета по труду, государственной занятости и пенсионному обеспечению, который, вероятно, первым рассмотрит законопроект. Кортес также является соавтором законопроекта.

«Этот законопроект достаточно широк, чтобы вынудить пенсионные системы пойти и вложить некоторые средства, и им придется задавать им такие вопросы, как «Кто в этом фонде?» Или, в частности, есть ли в этом фонде международная компания быстрого питания. «Они в России? Тогда, если это так, нам придется продать их, если вы не сможете их вывезти», — пояснил Кортес.

Законопроект также направлен на предотвращение заключения государственных контрактов с какой-либо компанией, ведущей бизнес с Россией.

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Законодательство также требует, чтобы частные компании, базирующиеся в Калифорнии, выводили инвестиции из российской экономики. Законопроект уже получил двухпартийную поддержку со стороны десятков законодателей.

«Последствия были бы очень, очень большими. Разветвления заняли бы первое место среди разветвлений, если бы любая страна в Европе сделала то же самое», — сказал Кортес.

Законодатели работают над тем, чтобы назначить дату первого слушания по законопроекту, но заявили, что оно состоится в ближайшее время.

Губернатор Гэвин Ньюсом также подписал указ, требующий от государственных органов обеспечить соответствие любых контрактов на оказание услуг санкциям США против России.