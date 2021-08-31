Калифорния предлагает виски премиум-класса

Любой, кто хоть немного разбирается в пиве, скорее всего, будет иметь больше, чем просто знание богатой истории и богатых традиций великого пива, происходящего из Золотого штата.

От Anchor’s Steam Beer (California Common) и Pliny Double India Pale Ales от Russian River до Stone, Sierra Nevada и всего остального, Калифорния, возможно, по-прежнему остается лучшим пивным штатом в Союзе (что напоминает мне Union Jack от Firestone Walker). И хотя я люблю пиво из многих других штатов, я ожидаю, что, как только IPA Новой Англии станет диско-маршрутом, все больше внимания вернется к случаю с медведем гризли.

Конечно, любители вина, возможно, не меньше ценителей пива, знают эту большую прибрежную страну своими винами мирового класса. Лично я, конечно, был знаком с отличным пивом и в некоторой степени исключительным калифорнийским вином, но недавно я обнаружил, что в этом гигантском штате также есть превосходный виски.

Понимая склонность региона к захватывающим ферментированным напиткам, я думаю, я не должен был быть слишком удивлен, особенно много легендарными винами округа Сонома и первым двойным IPA, разработанным одноразовым виноделом.

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Сейчас на рынке так много бурбона и ризотто, нет недостатка в вариантах для изучения, и, безусловно, может быть сложно определить, какая бутылка стоит такой цены, особенно если это что-то, претендующее на звание ржи или бурбона из-за пределов Кентукки.

Я несколько раз замечал эту бутылку ржаного виски из довольно новой винокурни под названием Redwood Empire, но только когда я был в небольшом загородном магазине спиртных напитков и в широком ассортименте магазинов в моем родном городе, я заметил эту бутылку от Emerald Giant с его любопытным рисунком сажающего дерева зеленого гиганта, вдохновленным Джоном Мьюром.

Судя по всему, в Северной Калифорнии есть несколько очень хороших винокурен, но эта отправная точка для меня была особенно интересной. Названный в честь самого быстрорастущего красного дерева в мире, Emerald Giant Rye содержит 95% ржи и 5% ячменя и смешивается с партиями в возрасте от трех до пяти лет в новых обугленных дубовых бочках.

Как и в случае с нежным ржаным виски, в этом виски присутствуют ярко выраженные пряности – в данном случае ноты коричневого сахара, корицы и перца – за которыми следуют мягкие ржаные ноты и оттенки меда и апельсиновой цедры. Всего за несколько глотков изумрудного гиганта из Редвуда вы можете скандировать «Эврика!»

Рекомендация на этой неделе: Redwood Empire Emerald Giant, ржаной виски с нотами ржаной специи, апельсиновой цедры, меда и корицы. 45% спирта по объему. Гратон, Калифорния.

Колин Хаббелл – совладелец пабов Green Onion и The Beer Hub в Южной Ютике.