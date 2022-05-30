Калушский оркестр Украины собрал 900 000 долларов для военных, выставив на аукцион трофей Евровидения

Они продали свой хрустальный микрофон на аукционе в Facebook.

Украинский оркестр Калуша, выигравший конкурс песни «Евровидение» в начале мая, собрал 900 000 долларов для армии, борющейся с российским вторжением, продав трофей конкурса.

Группа выиграла Евровидение со своей песней «Stefania», получив волну народной поддержки, чтобы заявить о своей эмоциональной победе, которую приветствовал президент страны.

В воскресенье, 29 мая, они продали приобретенный ими хрустальный микрофон на аукционе в Facebook, который вел украинский телеведущий Сергей Притола.

На аукционе Бритола сказал, что собранные деньги будут использованы для покупки беспилотной воздушной системы ПД-2 Вооруженных сил, которая включает в себя три самолета и наземную станцию ​​управления.

Российское вторжение в Украину, которое продолжается уже четвертый месяц, унесло жизни тысяч мирных жителей, заставило бежать миллионы украинцев и превратило города в руины.

Москва описывает свои действия как «специальную военную операцию» по разоружению Украины и защите ее от фашистов. Украина и Запад говорят, что фашистские обвинения беспочвенны, а война является неоправданным актом агрессии.

В минувшие выходные украинские силы подверглись сильному артиллерийскому обстрелу, останавливая попытки России захватить Северодонецк, крупнейший подконтрольный Украине город в восточной части Луганской области. — Rappler.com