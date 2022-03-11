Камала Харрис направляется в Румынию, чтобы убедить союзников США в отношении России

Харрис встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в пятницу днем, после чего проведет пресс-конференцию и поздним возвращением в Вашингтон.

Ее поездка стала проверкой ее дипломатических способностей и решимости более широких западных союзников противостоять президенту России Владимиру Путину за его крупнейшее наземное вторжение в Европу со времен Второй мировой войны.

В отличие от Украины, Румыния является членом НАТО, и нападение России на эту страну приведет к заключению Альянсом Договора о коллективной обороне, в котором говорится, что нападение на одного означает нападение на всех.

Но даже защита НАТО, базовая система альянса и система ПРО не могут полностью успокоить нервы в этой бывшей советской стране, в которую Россия неоднократно вторгалась на протяжении всей своей истории.

Харрис прибыла в Бухарест из Польши, где она закрепила приверженность Америки другому союзнику по НАТО, внимательно наблюдая за следующим шагом Путина. В пятницу утром она встретилась с американскими и польскими войсками и заявила, что США привержены защите «каждого дюйма» территории НАТО.

После встречи с президентом Анджеем Дудой в Варшаве Харрис сказал: «Соединенные Штаты готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. Соединенные Штаты очень серьезно относятся к тому, что любое нападение на одного является нападением на всех».

Он объявил, что Соединенные Штаты осуществили поставку ракет Patriot в Польшу, и пообещал поддержать страну, поскольку она борется с собственной волной иммигрантов, что истощает государственные ресурсы, несмотря на подавляющее приветствие со стороны польского народа.

Однако ее визит также подчеркнул ограниченность готовности Соединенных Штатов или НАТО защищать гражданское население Украины. Пентагон считал план поставки Украине польскими боевыми самолетами невозможным до их прибытия и мало что указывал на то, что они могут быть возрождены в будущем.

Вместо этого Харрис подчеркнул военную поддержку, которую Соединенные Штаты уже оказывают Украине из-за нехватки военно-воздушных сил, в том числе противотанковых ракет, которые президент страны Владимир Зеленский счел недостаточными.

«Мы делаем поставки каждый божий день с точки зрения того, что мы можем сделать», — сказал Харрис. На вопрос, чего еще Украина может ожидать, она сказала: «Это непрерывный процесс, и он не остановится до того момента, когда возникнет необходимость».

Харрис также преувеличила зверства, которые, по ее словам, происходили в Украине, хотя они не стали называть их военными преступлениями. Организация Объединенных Наций призвала к расследованию этого дела.

Но это придерживалось красной линии Байдена, которая заключалась в том, что американские военные не будут вмешиваться напрямую в войну.

Официальный представитель, путешествующий с вице-президентом, сказал, что ее визит должен был быть более чем символическим, чтобы показать, что США правильно распоряжаются своими деньгами, направляя дополнительные войска в восточные регионы НАТО.

Но чиновник также признал, что дипломатия заверения Харриса приобрела большее значение, потому что Байден намерен избежать прямого конфликта с Россией.

«Президент очень четко заявил о том, что не будет вступать в прямой военный конфликт с Россией, не будет отправлять войска на Украину, но он также ясно дал понять… о нашей решимости заставить Россию заплатить за это и продолжать оказывать помощь Украине», — сказал чиновник. Мы здесь, чтобы убедиться, что мы можем сделать это эффективно. И я думаю, что они были очень эффективны в этом».

Уточнение: эта история была обновлена, чтобы более точно описать политические отношения между Румынией и Советским Союзом.