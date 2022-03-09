Камала Харрис посещает Польшу и США, чтобы предоставить помощь в размере 13 миллиардов долларов

Вице-президент Камала Харрис посетит Польшу и Румынию в среду, поскольку Соединенные Штаты и их союзники по НАТО стремятся поддержать украинских боевиков, избегая при этом скатывания к более широкой войне с Россией.

Но дипломатические волнения попали в заголовки во вторник после того, как польское правительство заявило, что передаст Соединенным Штатам все свои истребители МиГ-29, по-видимому, согласившись с соглашением, позволяющим использовать их украинским военным. Взамен США предоставят Польше реактивные самолеты американского производства «с соответствующими возможностями».

Но польские официальные лица не прошли мимо идеи администрации Байдена до того, как о ней было объявлено, и Пентагон быстро отклонил эту идею как «неоправданную идею».

Перспектива того, что самолеты, вылетевшие с базы США и НАТО в Германии, влетят в воздушное пространство, которое оспаривалось Россией в войне на Украине, вызывает беспокойство, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он сказал, что Соединенным Штатам не ясно, есть ли для этого основания.

Министерство обороны США (Пентагон) заявило, что США продолжат переговоры с Польшей по этому вопросу.

Между тем в среду над украинской столицей прозвучали сирены, поскольку официальные лица заявили, что укрепляют оборону в крупных городах, которым угрожают российские войска.

Считается, что за почти две недели боевых действий после вторжения войск президента Владимира Путина были убиты тысячи людей, как мирных жителей, так и солдат. Когда российские силы увидели, что их продвижение замедлилось из-за более сильного, чем ожидалось, украинского сопротивления, они осадили многие города, заперев мирных жителей внутри с небольшим количеством еды, воды или лекарств или совсем без них.

Последние разработки:

Лидеры Конгресса рано утром в среду заключили двухпартийное соглашение о предоставлении помощи Украине и европейским союзникам в размере 13,6 млрд долларов, поскольку российское наступление опустошило украинские города и спровоцировало худший кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

Китай заявляет, что отправляет гуманитарную помощь, включая продукты питания и предметы первой необходимости, на сумму 5 миллионов юаней (791 000 долларов США) в Украину, продолжая выступать против санкций, введенных против России в связи с ее вторжением.

Большинство азиатских фондовых рынков восстановились в среду после падения Уолл-стрит и запрета президента Джо Байдена на импорт российской нефти.

Белый дом объявил поздно вечером во вторник, что правительство Венесуэлы освободило двух заключенных американцев, один из которых является нефтяным чиновником, который находится в заключении вместе со своими коллегами более четырех лет, поскольку оно стремится улучшить отношения с администрацией Байдена на фоне войны России с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на войне погибло более 50 детей: «Самая страшная цифра — 50 украинских детей, убитых за 13 дней войны. Но через час их стало 52 ребенка. Я этого никогда не прощу и Я знаю, что вы не простите оккупантам».

Быстрые ссылки:

Получайте обновления для Украины:Мы будем присылать вам последние новости один раз в день

Визуальные эффекты:Картирование и отслеживание российского вторжения в Украину

McDonald’s, Starbucks, Coca-Cola и General Electric приостанавливают работу в России

«Макдоналдс», «Старбакс», «Кока-Кола» и «Дженерал Электрик» — вездесущие глобальные бренды и символы американских компаний — объявили о временной приостановке своего бизнеса в России в ответ на вторжение страны в Украину.

«Наши ценности означают, что мы не можем игнорировать ненужные человеческие страдания, происходящие в Украине», — заявил Крис Кемпчински, президент и главный исполнительный директор McDonald’s, в открытом письме к сотрудникам. Чикагский бургерный гигант заявил, что закроет 850 pop-up магазинов, но продолжит платить своим 62 000 сотрудников в России.

McDonald’s, вероятно, получит самый большой финансовый удар. В отличие от Starbucks и других компаний быстрого питания, таких как Kentucky Fried Chicken и Pizza Hut, чьи заведения в России принадлежат франчайзи, McDonald’s владеет 84% своих российских магазинов.

Во вторник Starbucks заявила, что временно закроет 130 магазинов, принадлежащих и управляемых российскими франчайзи, после того как ранее заявила, что пожертвует прибыль от этих магазинов на гуманитарную помощь в Украине. Подробнее здесь.

— Служба новостей

Власти США призвали американцев к противодействию российским кибератакам

Официальные лица США очень обеспокоены Война на Украине может повлиять на американские киберсети, поскольку война идет уже третью неделю, а президент России Владимир Путин становится все более изолированным.

Главное федеральное агентство по кибербезопасности страны сообщило USA TODAY во вторник, что поощряет американские организации усиливать свою безопасность.

«Хотя конкретных и заслуживающих доверия киберугроз для Соединенных Штатов нет, мы призываем все организации — независимо от размера — предпринять шаги для улучшения своей кибербезопасности и защиты своих критически важных активов», — Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры говорится в заявлении. .

На прошлой неделе администрация Байдена запросила у Конгресса 10 миллиардов долларов экстренного финансирования для помощи в обороне, включая поддержку киберзащиты Украины, а также 28 миллионов долларов для поддержки «расследований и оперативного реагирования ФБР на киберугрозы, связанные с российской угрозой и войной». на Украине.» Согласно запросу на дополнительное финансирование.

— Тами Абдулла

15 лет, когда вторжение в Украину называли «войной»? Новый российский закон о цензуре.

Поскольку Россия все больше изолируется от западного мира в результате санкций и эмбарго на ее вторжение в Украину, Кремль в некотором роде пошел на изоляцию, оттолкнув нероссийскую риторику и прессу.

Законопроект быстро прошел через обе палаты В подконтрольном Кремлю парламенте, подписанном Путиным 4 марта, говорится, что уголовная ответственность за умышленное раскрытие информации, противоречащей позициям правительства, и использование некоторых слов, таких как «война» и «вторжение», может привести к лишению свободы на срок до 15 лет.

Эксперты сообщили USA TODAY, что Россия годами — даже десятилетиями — подавляла свободу слова и независимую журналистику без критической реакции. Государство приняло ряд подобных законов в прошлом.

На этот раз последствия могут быть более серьезными. Подробнее здесь.

— Селена Тибор

Байден объявляет о запрете всего российского импорта энергоносителей из-за вторжения в Украину

Президент Джо Байден во вторник объявил о запрете Соединенные Штаты импортировали все российские энергоносители, чтобы нацелиться на «главную артерию российской экономики» в рамках последней попытки ужесточить санкции в связи с вторжением президента Владимира Путина в Украину.

«Российская нефть больше не будет приниматься в американских портах», — заявил президент во вторник в Белом доме. Мы не будем частью военной поддержки Путина».

Хотя Байден сказал, что этот шаг нанесет «огромный удар по военной машине Путина», он предупредил, что это решение будет ощущаться дома, где американцы видят рост цен на бензоколонке.

Президент сказал, что принял решение после консультаций с европейскими союзниками, но они, возможно, не в состоянии присоединиться к запрету.

Кортни Субраманиан, Морин Групп и Барт Янссен

Содействие: Ассошиэйтед Пресс