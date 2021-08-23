Камала Харрис смеется, когда ее спрашивают о трагедии в Афганистане

Вице-президент Камала Харрис подверглась критике за смех, когда его спросили о смертный хаос В Афганистане – до того, как премьер-министр Сингапура на пресс-конференции с Харрисом заявил, что план выхода администрации Байдена был «отклоняющимся».
Кончить – жестко Критиковали за опоздание с обработкой Катастрофа, которая началась после ухода США, несмотря на возвращение талибов – она уже широко улыбалась, когда звонила журналистам в пятницу.
Репортер пытался попросить ее «ответа американцам», но вице-президент прервал его, прежде чем она успела закончить.
“Подождите, подождите – держитесь, все!” Харрис сказал, прежде чем вынул его Пресловутый смех сейчасОна со смехом пожала плечами.
Вице-президент, наконец, взял себя в руки и настоял на том, что администрация Байдена «сейчас не может иметь более высокий приоритет», чем Афганистан.
Харрис, которую ранее критиковали за аналогичную негативную реакцию в, казалось бы, неподходящие моменты, говорила, направляясь за границу, но не в Афганистан.
Вместо этого она Путешествие в азию Для остановок в Сингапуре и Вьетнаме – по иронии судьбы, местах бывших американо-британских военных унижений.
«Кажется, она думает, что это до смеха». Один человек написал в Твиттере Снимки сплетен были опубликованы в социальных сетях.
“Это оно Как ситком в прямом эфире из Субботней ночи За исключением того, что она настоящая и не действует. Не над чем смеяться “, – написал кто-то, а другие показали мем, в котором смех был ее ответом на каждую эмоцию.
«Как ты этого не сделал? Практикуйтесь от смеха Еще? »- спросил другой.
Другие наблюдатели выразили гнев по поводу того, что он направляется в Азию, настаивая на том, что Афганистан вызывает наибольшую озабоченность.
Один сказал в Твиттере: «Это более высокий приоритет, когда вы путешествуете куда угодно, но не там, где вам нужно», а другой сказал: «Вот почему я собираюсь сесть в этот самолет и уйти от этой катастрофы, которую вы сами нанесли. “
«Камала Харрис говорит, что администрация не может иметь более высокий приоритет, чем Афганистан … Поэтому она была во Вьетнаме в заграничной поездке, а Джо Байден был в отпуске на полставки?» Кто-то написал в Твиттере.
На совместной пресс-конференции с Харрисом в Сингапуре премьер-министр островного государства Ли Сянь Лунг в понедельник упомянул о неудавшемся выезде США из Афганистана, поскольку тысячи людей остаются в аэропорту Кабула в поисках эвакуации, а тысячи американцев оказались в затруднительном положении под контролем талибов. страна.
«Государства производят расчеты и занимают позиции, и они должны время от времени производить расчеты и корректировать свои позиции», – сказал он мне.
«Иногда это удается сделать гладко, иногда возникает икота. Иногда – что-то идет не так, и на исправление требуется время».
Но Харрис неоднократно отказывалась говорить о том, что, по ее мнению, следовало сделать по-другому во время ухода.
«Нет сомнений в том, что так и будет, и должен быть проведен надежный анализ того, что произошло», – сказала она на пресс-конференции в Сингапуре.
«Но сейчас нет никаких сомнений в том, что мы должны сосредоточиться на эвакуации американских граждан, афганцев, которые работали с нами, и уязвимых афганцев, включая женщин и детей».
Спотыкания вице-президента возникают из-за того, что, по данным опросов общественного мнения, ее состояние продолжает ухудшаться. Согласно опросу Rasmussen Reports Четверг выпущен55 процентов потенциальных избирателей считают, что бывший сенатор Калифорнии либо «неквалифицирован», либо «совсем не годен» для работы в качестве президента.
Эта поездка – вторая заграничная командировка Харриса в этом году. В июне она посетила Гватемалу и Мексику, чтобы обратиться за помощью в борьбе с эскалацией нелегальной иммиграции, но поездка была очень удачной. Она была поражена своей борьбой за ответы на вопросы. О ее отказе посетить границу США и Мексики, который она в конце концов сделала после возвращения в США.
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