Камала Харрис смеется, когда ее спрашивают о трагедии в Афганистане

Вице-президент Камала Харрис подверглась критике за смех, когда его спросили о смертный хаос В Афганистане – до того, как премьер-министр Сингапура на пресс-конференции с Харрисом заявил, что план выхода администрации Байдена был «отклоняющимся».

Кончить – жестко Критиковали за опоздание с обработкой Катастрофа, которая началась после ухода США, несмотря на возвращение талибов – она ​​уже широко улыбалась, когда звонила журналистам в пятницу.

Репортер пытался попросить ее «ответа американцам», но вице-президент прервал его, прежде чем она успела закончить.

“Подождите, подождите – держитесь, все!” Харрис сказал, прежде чем вынул его Пресловутый смех сейчасОна со смехом пожала плечами.

Вице-президент, наконец, взял себя в руки и настоял на том, что администрация Байдена «сейчас не может иметь более высокий приоритет», чем Афганистан.

Вице-президент Камала Харрис нервно рассмеялась, когда его спросили о кризисе в Афганистане. Фотография: Эвелин Хохштайн / Reuters

Харрис, которую ранее критиковали за аналогичную негативную реакцию в, казалось бы, неподходящие моменты, говорила, направляясь за границу, но не в Афганистан.

Вместо этого она Путешествие в азию Для остановок в Сингапуре и Вьетнаме – по иронии судьбы, местах бывших американо-британских военных унижений.

Люди выстраиваются в очередь, чтобы сесть в автобус после выхода из эвакуационного самолета Air Belgium из Афганистана в военном аэропорту Милсбрюк, 23 августа 2021 года. EPA / Стефани Ликок

«Кажется, она думает, что это до смеха». Один человек написал в Твиттере Снимки сплетен были опубликованы в социальных сетях.

“Это оно Как ситком в прямом эфире из Субботней ночи За исключением того, что она настоящая и не действует. Не над чем смеяться “, – написал кто-то, а другие показали мем, в котором смех был ее ответом на каждую эмоцию.

«Как ты этого не сделал? Практикуйтесь от смеха Еще? »- спросил другой.

Другие наблюдатели выразили гнев по поводу того, что он направляется в Азию, настаивая на том, что Афганистан вызывает наибольшую озабоченность.

Вице-президент Камала Харрис настаивала на том, что администрация Байдена «сейчас не может иметь более высокий приоритет», чем Афганистан. Эвелин Хохштейн / Пол / AFP через Getty Images

Один сказал в Твиттере: «Это более высокий приоритет, когда вы путешествуете куда угодно, но не там, где вам нужно», а другой сказал: «Вот почему я собираюсь сесть в этот самолет и уйти от этой катастрофы, которую вы сами нанесли. “

«Камала Харрис говорит, что администрация не может иметь более высокий приоритет, чем Афганистан … Поэтому она была во Вьетнаме в заграничной поездке, а Джо Байден был в отпуске на полставки?» Кто-то написал в Твиттере.

На совместной пресс-конференции с Харрисом в Сингапуре премьер-министр островного государства Ли Сянь Лунг в понедельник упомянул о неудавшемся выезде США из Афганистана, поскольку тысячи людей остаются в аэропорту Кабула в поисках эвакуации, а тысячи американцев оказались в затруднительном положении под контролем талибов. страна.

«Государства производят расчеты и занимают позиции, и они должны время от времени производить расчеты и корректировать свои позиции», – сказал он мне.

Морской пехотинец США сопровождает младенца в ожидании матери во время операции по эвакуации в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. EPA / Корпус морской пехоты США

«Иногда это удается сделать гладко, иногда возникает икота. Иногда – что-то идет не так, и на исправление требуется время».

Но Харрис неоднократно отказывалась говорить о том, что, по ее мнению, следовало сделать по-другому во время ухода.

«Нет сомнений в том, что так и будет, и должен быть проведен надежный анализ того, что произошло», – сказала она на пресс-конференции в Сингапуре.

«Но сейчас нет никаких сомнений в том, что мы должны сосредоточиться на эвакуации американских граждан, афганцев, которые работали с нами, и уязвимых афганцев, включая женщин и детей».

Спотыкания вице-президента возникают из-за того, что, по данным опросов общественного мнения, ее состояние продолжает ухудшаться. Согласно опросу Rasmussen Reports Четверг выпущен55 процентов потенциальных избирателей считают, что бывший сенатор Калифорнии либо «неквалифицирован», либо «совсем не годен» для работы в качестве президента.

Эта поездка – вторая заграничная командировка Харриса в этом году. В июне она посетила Гватемалу и Мексику, чтобы обратиться за помощью в борьбе с эскалацией нелегальной иммиграции, но поездка была очень удачной. Она была поражена своей борьбой за ответы на вопросы. О ее отказе посетить границу США и Мексики, который она в конце концов сделала после возвращения в США.

с проволокой