Камера Galaxy S22 против камеры Galaxy S22 Ultra, которую нужно увидеть

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Весь Галактика S22 В сериале есть отличные клипы с камер, но когда вы посмотрите на характеристики, Галакси С22 Ультра У него явное лидерство. Galaxy S22 Ultra с камерой с дополнительным зумом, основной камерой на 108 МП, сверхширокоугольной камерой с технологией автофокусировки и селфи-камерой на 40 МП — это одна из лучших настроек камеры на бумаге. Который Телефон, Samsung или что-то другое.

Но насколько велика разница в реальном мире? Galaxy S22 и Galaxy S22+ сильно отстают от Galaxy S22 Ultra или они ближе по производительности изображения, чем вы могли ожидать? На эти вопросы мы ответили в нашем сравнении камер Galaxy S22 / S22 + и Galaxy S22 Ultra, которое сейчас транслируется на нашем канале YouTube.

Съемка камерой в Galaxy S22 и Galaxy S22 Ultra: Zoom — главное отличие

Скажем так, фотографии Galaxy S22 и Galaxy S22+ во многих ситуациях на удивление могут быть такими же хорошими, как фотографии, сделанные Galaxy S22 Ultra. В конце концов, цифры — это еще не все, и главное преимущество Galaxy S22 Ultra заключается в том, что он дает вам приличный 10-кратный оптический зум и выше, с чем Galaxy S22 и Galaxy S22+ не могут сравниться … кроме тех случаев, когда они могут?

Что ж, как мы уже упоминали ранее, вы можете быть удивлены некоторыми результатами небольших моделей в тесте (или не такими впечатляющими, как Galaxy S22 Ultra, которых вы хотели бы), так что продолжайте и посмотрите всю съемку камеры в видео ниже и дайте нам знать, что вы думаете!

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