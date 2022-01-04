Камила Валеева Она подтвердила, что является олимпийской бегуной по скоростному бегу, выиграв чемпионат России, самое глубокое соревнование по фигурному катанию среди женщин в мире, с самой большой разницей в истории этого вида спорта.

Непревзойденная в своем первом сезоне 15-летняя Валеева в субботу совершила три четверных прыжка в произвольной программе.

Всего 283,48 балла, превзойдя Александра Трусова К 34,83, что более чем в два раза превышает наибольший показатель разницы для женщин в истории российских граждан с тех пор, как система регистрации изменилась 15 лет назад.

Полные результаты здесь.

Семь россиянок в возрасте 14-17 лет в субботу попытались выполнить 18 четверных, приземлившись 11. Ни одна женщина никогда не приземляла четверной на Олимпийских играх.

Валеева направляется на Олимпиаду, хотя Россия может назвать свою полную команду из трех женщин только после январского чемпионата Европы.

Трусова, которая в субботу сделала три четверных, четвертая и третья. я Щербаковачемпионка мира, упавшая в своей единственной четверной попытке, первой присоединилась к ней.

Россия выступает за первое завоевание пьедестала почета в женском фигурном катании на Олимпийских играх через год после завоевания всех медалей чемпионата мира.

Валиева, Трусова и Щербакова тренируются в лыжном клубе «Самбо-70», который он возглавляет Этери Тутберидзе, который тренировал золотых и серебряных призеров Олимпийских игр 2018 года. Алина Загитова И Евгения Медведева, который больше не занимается фигурным катанием.

Елизавета ТуктамышеваЧемпион мира 2015 года был вторым среди фигуристов в возрасте, подходящем для Олимпийских игр. Она заняла седьмое место в общем зачете, заняв второе место после двух 14-летних и 15-летней девушки, которым исполнилось 16 лет только после того, как 1 июля был ограничен допуск на Олимпийские игры.

Токтамышева, 25-летняя спортсменка, которая с 2006 года пытается стать старейшей российской олимпийской спортсменкой-одиночницей, имеет шанс за границей попасть в Пекин. Наверное, ей нужны Трусова или Щербакова, чтобы получить провальный чемпионат Европы. Токтамышева не попала в состав сборной на чемпионат Европы.

Еще один великий русский Алена КостурнаяСнялся на глазах у граждан России из-за травмы. Косторная была фигуристкой номер один в мире до пандемии.

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