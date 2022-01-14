Камила Валеева лидирует в короткой программе среди женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию.

ТАЛЛИНН, Эстония. Камила Валеева показала свой лучший результат в мире в короткой программе среди женщин и стала лидером на чемпионате Европы по фигурному катанию в четверг.

Это был еще один успешный день для России, которая также завоевала подиум в парном зачете.

15-летняя Валеева, которую многие считают главным претендентом на олимпийский титул в следующем месяце, прыгнула четыре тройки, включая тройную ось, и набрала 90,45 балла, лидируя с 14 баллами.

Катаясь «В память» в программе, посвященной ее покойной бабушке, Валиева побила предыдущий рекорд 87,42, который она установила на российском туре серии Гран-при в ноябре.

Валеева выиграла титул чемпиона мира среди юниоров в том же месте в марте 2020 года, за несколько дней до начала пандемии коронавируса, из-за которой спорт во всем мире закрылся, и сказала в четверг, что «чувствовала себя так, как будто никогда не уходила».

Помимо сохранения своего непобедимого рекорда на международных соревнованиях, Валеева сосредоточена на том, чтобы не заразиться вирусом до Олимпиады в следующем месяце.

«Мы все время стараемся быть в масках и стараемся не ходить в места, где много людей», — сказала она. «Иногда такое случается, но даже если и случается, я стараюсь максимально обезопасить себя».

Бельгийка Лоэна Хендрикс неожиданно заняла второе место с 76,25 балла, не позволив России выйти в тройку лидеров, как это было в короткой программе среди мужчин и пар в среду. Произвольная программа в субботу.

Александрова Трусова занимает третье место с 75,13 балла после восстановления после падения на стартовой тройной оси, а Анна Щербакова набрала 69,05 балла и стала четвертой после дорогостоящего падения в первом прыжке того, что должно было быть тройным каскадом.

Анастасия Мишина и Александр Галямов добавили европейское золото к титулу чемпиона мира, одержав крупную победу в произвольной программе в парном катании перед долгожданным олимпийским поединком с китайцами Суй Вэньцзин и Хан Цун.

Мишина и Галямов вышли из короткой программы и набрали 157,46 балла в чистом прокате при сумме 239,82, финишировав на три балла впереди своих товарищей по команде Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Победители последнего чемпионата Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завершили забег России с результатом 227,23. Чтобы подчеркнуть доминирование России в парных соревнованиях, грузинские команды Карина Савина и Лука Пыролава, занявшие четвертое место, имели разницу в 43 очка.