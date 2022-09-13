Камилла остается непоколебимой поддержкой своего мужа во время бдения королевы Елизаветы II.

Камилла, супруга королевы, выглядела торжественно, но стоически, когда она присоединилась к своему мужу, королю Карлу III, на бдении королевы в Эдинбурге этим вечером.
Королева-консорт сидела рядом с графиней Уэссекской на скамейках напротив гроба королевы, где стояли король Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.
Камилла, 75 лет, и Софи, графиня Уэссекская, 57 лет, мрачно смотрели на своих мужей, которые стояли, сцепив руки и направляясь к земле.
Камилла, супруга королевы, выглядела величественно, когда присутствовала на панихиде по покойной королеве Елизавете II в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге.
Жена короля Карла III осталась рядом с мужем после смерти королевы, оказывая ему поддержку и заботу.
Во время бдения она некоторое время смотрела на гроб, прежде чем склонить голову и отвести взгляд.
Она держала свои эмоции под жестким контролем, несмотря на серьезность ситуации.
Представители общественности продолжали хранить свои файлы в соборе Святого Джайлса, где в штате находится гроб Ее Величества.
После 10-минутного бдения Камилла вышла из собора вместе с мужем и вместе с ним поднялась по лестнице.
Пара сделала ряд громких появлений в дни после смерти королевы в возрасте 96 лет.
75-летняя Камилла находится рядом с мужем после смерти его матери в четверг, 9 сентября. Она присоединилась к нему в канун Принцев вместе с тремя его братьями.
Камилла носит черное платье миди для бдения, с подходящим жакетом, большим жемчужным ожерельем и брошью в виде шипа.
Софи, графиня Уэссекская, присоединилась к королеве-консорту в соборе Святого Джайлса. Муж выглядел торжественно и лишь мельком взглянул на гроб
Чарльз похвалил непоколебимую поддержку своей жены в своей первой речи в качестве короля.
После короткой процессии король Карл III, Анна, королевская принцесса, принц Эндрю и принц Эдуард встали на один из четырех углов дубового саркофага, склонив головы на церемонии, известной как канун принцев.
Герцог Йоркский какое-то время держал глаза закрытыми во время 10-минутного бдения, в то время как королевская принцесса и граф Уэссекский прижали головы к земле. Король с влажными глазами держал руки сжатыми и тоже смотрел в землю, когда толпа приближалась.
Король и его семья стояли рядом с четырьмя Королевскими лучниками в униформе, стоя на страже в высоких шляпах с перьями, вооруженные стрелами и кинжалами.
Камилла, королева-консорт, прибывает, чтобы провести бдение в соборе Святого Джайлса в честь королевы Елизаветы II, когда мимо проходят зрители.
Графиня Уэссекская, королева-супруга, королевская принцесса, герцог Йоркский и король Карл III Собор Евы Святого Джайлса в Эдинбурге после участия в бдении, когда гроб королевы Елизаветы II отдыхал
Камилла выглядела расстроенной, когда вышла из собора после службы, вернувшись к своему мужу, королю Карлу III.
Ранее в тот же день королева Елизавета посетила службу в честь Дня благодарения королевы в Эдинбурге вместе с королем Карлом III, его братьями, графиней Уэссекской, и мужем принцессы Анны, вице-адмиралом сэром Тимом Лоуренсом.
Когда гроб с телом королевы направлялся в Сент-Джайлс, Камилла последовала за процессией на машине, где и была схвачена с расстроенным видом.
Когда гроб сняли с сердца, королева задумалась.
Его пронесли через собор, где пел хор, вы сохраните его в полном покое, чей разум остается на вас.
Затем гроб королевы поставили на деревянный гроб, а преданные все еще стояли.
В этот момент король, королева-консорт и другие члены королевской семьи подошли к своим местам у гроба.
Завтра королева совершит свою последнюю поездку в Лондон, где за ней последуют король Карл III и Камилла.
Камилла, супруга королевы, выглядела грустной, когда присутствовала на благодарственной службе королеве в Эдинбурге.
75-летняя Камилла выглядела взволнованной, когда сегодня утром следовала за процессией гроба королевы Елизаветы на машине от Холирудского дворца до собора Святого Джайлса.
Старшие члены королевской семьи последовали за гробом королевы в собор (на фото слева направо: король Карл III, королевская принцесса, супруга, вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, принц Эндрю, принц Эдуард)
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».