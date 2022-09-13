Камилла остается непоколебимой поддержкой своего мужа во время бдения королевы Елизаветы II.

Камилла, супруга королевы, выглядела торжественно, но стоически, когда она присоединилась к своему мужу, королю Карлу III, на бдении королевы в Эдинбурге этим вечером.

Королева-консорт сидела рядом с графиней Уэссекской на скамейках напротив гроба королевы, где стояли король Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.

Камилла, 75 лет, и Софи, графиня Уэссекская, 57 лет, мрачно смотрели на своих мужей, которые стояли, сцепив руки и направляясь к земле.

Камилла, супруга королевы, выглядела величественно, когда присутствовала на панихиде по покойной королеве Елизавете II в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге.

Жена короля Карла III осталась рядом с мужем после смерти королевы, оказывая ему поддержку и заботу.

Во время бдения она некоторое время смотрела на гроб, прежде чем склонить голову и отвести взгляд.

Она держала свои эмоции под жестким контролем, несмотря на серьезность ситуации.

Представители общественности продолжали хранить свои файлы в соборе Святого Джайлса, где в штате находится гроб Ее Величества.

После 10-минутного бдения Камилла вышла из собора вместе с мужем и вместе с ним поднялась по лестнице.

Пара сделала ряд громких появлений в дни после смерти королевы в возрасте 96 лет.

75-летняя Камилла находится рядом с мужем после смерти его матери в четверг, 9 сентября. Она присоединилась к нему в канун Принцев вместе с тремя его братьями.

Камилла носит черное платье миди для бдения, с подходящим жакетом, большим жемчужным ожерельем и брошью в виде шипа.

Софи, графиня Уэссекская, присоединилась к королеве-консорту в соборе Святого Джайлса. Муж выглядел торжественно и лишь мельком взглянул на гроб

Чарльз похвалил непоколебимую поддержку своей жены в своей первой речи в качестве короля.

После короткой процессии король Карл III, Анна, королевская принцесса, принц Эндрю и принц Эдуард встали на один из четырех углов дубового саркофага, склонив головы на церемонии, известной как канун принцев.

Герцог Йоркский какое-то время держал глаза закрытыми во время 10-минутного бдения, в то время как королевская принцесса и граф Уэссекский прижали головы к земле. Король с влажными глазами держал руки сжатыми и тоже смотрел в землю, когда толпа приближалась.

Король и его семья стояли рядом с четырьмя Королевскими лучниками в униформе, стоя на страже в высоких шляпах с перьями, вооруженные стрелами и кинжалами.

Камилла, королева-консорт, прибывает, чтобы провести бдение в соборе Святого Джайлса в честь королевы Елизаветы II, когда мимо проходят зрители.

Графиня Уэссекская, королева-супруга, королевская принцесса, герцог Йоркский и король Карл III Собор Евы Святого Джайлса в Эдинбурге после участия в бдении, когда гроб королевы Елизаветы II отдыхал

Камилла выглядела расстроенной, когда вышла из собора после службы, вернувшись к своему мужу, королю Карлу III.

Ранее в тот же день королева Елизавета посетила службу в честь Дня благодарения королевы в Эдинбурге вместе с королем Карлом III, его братьями, графиней Уэссекской, и мужем принцессы Анны, вице-адмиралом сэром Тимом Лоуренсом.

Когда гроб с телом королевы направлялся в Сент-Джайлс, Камилла последовала за процессией на машине, где и была схвачена с расстроенным видом.

Когда гроб сняли с сердца, королева задумалась.

Его пронесли через собор, где пел хор, вы сохраните его в полном покое, чей разум остается на вас.

Затем гроб королевы поставили на деревянный гроб, а преданные все еще стояли.

В этот момент король, королева-консорт и другие члены королевской семьи подошли к своим местам у гроба.

Завтра королева совершит свою последнюю поездку в Лондон, где за ней последуют король Карл III и Камилла.

Камилла, супруга королевы, выглядела грустной, когда присутствовала на благодарственной службе королеве в Эдинбурге.

75-летняя Камилла выглядела взволнованной, когда сегодня утром следовала за процессией гроба королевы Елизаветы на машине от Холирудского дворца до собора Святого Джайлса.