Камилла станет королевой: Елизавета II использует послание Платинового юбилея, чтобы возвысить вторую жену Чарльза

Жизнь королевы Елизаветы II Королева Елизавета II — самый долго правящий монарх в истории Великобритании.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Здесь ее держит мать, которую также зовут Элизабет. Позже ее отец стал королем Георгом VI.

Жизнь королевы Елизаветы II Принцесса Елизавета позирует фотографу в своем лондонском доме, 1928 год.

Жизнь королевы Елизаветы II Принцесса Елизавета видна со своим дядей Эдвардом, принцем Уэльским, во время визита в Балморал, Шотландия, в сентябре 1933 года. Он стал королем Эдуардом VIII в 1936 году. Но когда он отрекся от престола в том же году, отец Елизаветы стал королем и она стала предполагаемой наследницей.

Жизнь королевы Елизаветы II Слева направо: принцесса Елизавета, король Георг VI, королева Елизавета и принцесса Маргарет машут толпе с балкона Букингемского дворца 22 июня 1939 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет едет верхом в Виндзоре, Англия, 1940 год. Ее любовь к лошадям хорошо известна.

Жизнь королевы Елизаветы II 14-летняя Элизабет (справа) сидит рядом со своей сестрой во время радиопередачи 13 октября 1940 года. В своей первой передаче она сказала, что дети Англии полны бодрости и мужества.

Жизнь королевы Елизаветы II Принцесса Елизавета обменивается рукопожатием с офицером гренадерской гвардии 29 мая 1942 года. Король Георг VI сделал Елизавету почетным полковником полка Королевской армии.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет (справа) и принцесса Маргарет в летних платьях 1942 года. Маргарет — единственная сестра Элизабет.

Жизнь королевы Елизаветы II 21 апреля 1947 года принцесса Елизавета сидит за спиной у Драконовых гор в национальном парке Натал в Южной Африке. Ей исполнился 21 год.

Жизнь королевы Елизаветы II 20 ноября 1947 года Елизавета вышла замуж за принца Филиппа, лейтенанта британского флота, который родился в королевских семьях Греции и Дании. Став гражданином Великобритании и отказавшись от своего греческого титула, Филипп стал Его Королевским Высочеством принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Его женой стала герцогиня Эдинбургская.

Жизнь королевы Елизаветы II Принцесса Елизавета прибывает на государственный банкет в Лондон, март 1950 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Елизавета взошла на престол в феврале 1952 года, когда ее отец умер от рака легких в возрасте 56 лет. Здесь она идет к алтарю во время церемонии коронации 2 июня 1953 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева Елизавета II сфотографирована на балконе Дома правительства Мельбурна во время ее турне по Австралии в марте 1954 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Принцесса Маргарет, королева Елизавета II и королева-мать (слева направо) посещают ипподром Эпсом-Даунс в июне 1958 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева держит своего сына принца Эндрю, а его сестра, принцесса Анна, наблюдает за семейным праздником в шотландском замке Балморал в сентябре 1960 года. У королевы четверо детей, включая сыновей Чарльза и Эдварда.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева Елизавета II во время государственного открытия парламента в апреле 1966 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева Елизавета II со своим старшим сыном принцем Чарльзом в 1969 году. Чарльз следующий в очереди на престол.

Жизнь королевы Елизаветы II Принц Чарльз поправляет корону во время церемонии вступления в должность принца Уэльского в 1969 году.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева и принц Филипп машут рукой с трапа самолета незадолго до вылета из Токио, май 1975 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева делает портрет в Виндзорском замке на свое 50-летие 21 апреля 1976 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева встречает толпу во время своего королевского турне по Новой Зеландии в 1977 году.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет гуляет со своими корги на Виндзорских конных испытаниях в мае 1980 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева стоит рядом с принцем Чарльзом, когда он целует свою новую невесту, принцессу Диану, 29 июля 1981 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет фотографирует своего мужа во время конного шоу в Виндзоре в мае 1982 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет едет на своем Land Rover во время Королевского Виндзорского конного шоу в мае 1992 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Находясь в Букингемском дворце, королева и принц Филипп рассматривают цветы, посвященные принцессе Диане после ее трагической смерти в 1997 году.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева обращается к нации в ночь перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году.

Жизнь королевы Елизаветы II Принц Чарльз оглядывается на свою мать после свадьбы Камиллы, герцогини Корнуольской, в апреле 2005 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева (вторая справа) приветствует толпу с балкона Букингемского дворца 29 апреля 2011 года. Ее внук принц Уильям (третий слева) только что женился на Кэтрин Миддлтон.

Жизнь королевы Елизаветы II Подпись королевы видна в книге посещений в Арас Ан Уахтарайн, официальной резиденции президента Ирландии в Дублине в мае 2011 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Лондонский музей мадам Тюссо показывает восковую фигуру королевы в мае 2012 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Принц Чарльз целует руку своей матери на сцене, пока певец Пол Маккартни (крайний справа) смотрит на концерт в честь Бриллиантового юбилея в июне 2012 года. Празднование Бриллиантового юбилея ознаменовало 60-летие Елизаветы как королевы.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева посещает Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне в декабре 2012 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Мальчик в Белфасте, Северная Ирландия, делает селфи на фоне королевы в июне 2014 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева входит в Большой зал Эдинбургского замка после участия в поминальной службе в шотландском национальном военном мемориале в июле 2014 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева ждет своей речи во время государственного открытия парламента в мае 2015 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Елизавета слушает своего правнука, принца Джорджа, возле церкви, где крестили сестру Джорджа, Шарлотту, в июле 2015 года. Джордж и Шарлотта — дети принца Уильяма (слева) и герцогини Кэтрин.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева фотографируется с пятью своими правнуками и двумя младшими внуками в апреле 2016 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева позирует с четырьмя своими собаками на частной территории Виндзорского замка в апреле 2016 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева и принц Филипп машут рукой гостям в Лондоне, которые присутствовали на праздновании ее 90-летия в 2016 году.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет разговаривает с 14-летней Эви Миллс в больнице Манчестера, Англия, в мае 2017 года. Эви была ранена в результате взрыва, который произошел, когда люди уходили с концерта Арианы Гранде.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева сидит за письменным столом в Букингемском дворце после записи своей рождественской трансляции в 2017 году.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева прибывает на свадьбу своего внука принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева смеется с Меган, герцогиней Сассекской, во время церемонии открытия моста в Халтоне, Англия, в июне 2018 года. Это был первый королевский выход Меган без ее мужа, принца Гарри, рядом с ней.

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II Королева и принц Филипп смотрят на самодельную юбилейную открытку, которую им подарили их правнуки принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи в ноябре 2020 года.

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II Королева получает розу герцога Эдинбургского от Кейта Вида, президента Королевского садоводческого общества, в июне 2021 года. Недавно выведенная роза была официально названа в честь принца Филиппа.

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II Королева едет на своем Range Rover на Королевской конной выставке в Виндзоре, Англия, в июле 2021 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева посещает матч по поло Королевского Виндзорского кубка и демонстрацию вождения экипажа Британским обществом водителей в июле 2021 года.