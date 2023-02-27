Камило Дюваль из Giants записал на свой счет необычный удар благодаря новому правилу MLB

Скоттсдейл, Аризона. В прошлом сезоне Камило Дюваль бросил самого мощного питчера в истории «Джайентс». В воскресенье он сделал странную историю франшизы.

Дюваль стал первым гигантом, который действительно воспользовался новыми правилами MLB, когда первый игрок с низов « Цинциннати Редс» Алекс МакГарри был вызван за то, что не смог вовремя уложиться во время третьего иннинга на стадионе Скоттсдейл. МакГарри отставал со счетом 0:2 и не смог занять место до того, как время на корте упало до восьми секунд. Судья домашней площадки Билл Миллер поднял руки и дал понять прессе, что это нарушение, и попал в тройку.

В счете в штрафной МакГарри записался как «автопопадание». Сначала было замешательство, потом аплодисменты, но Дюваль сказал, что на поле сомнений не было.

«Я смотрел на часы, поэтому точно знал, что произошло», — сказал Дюваль через переводчика Эрвина Игуэроса.

Ход Дюваля был, пожалуй, лучшим примером адаптации игроков к новым правилам. В прошлом году Дюваль занял 370-е место из 399 квалифицированных питчеров в таблице лидеров ритма Baseball Savant, но во время своего весеннего дебюта у него не было нарушений, и он не был особенно близок к этому.

Когда бегун был в выигрышной позиции, Дюваль бросил несколько бросков за 10 секунд до конца 20-секундного отсчета. Ближе всего к нарушению он подобрался, когда он позволил часам опуститься на две-три секунды, но это все равно оставило ему достаточно времени, чтобы сделать подачу. Последний ход Дюваля в половине был сделан за три секунды до конца и бегуном на третьей. Это привело к его третьему удару.

Дюваль, который уходит в WBC 6 марта, сказал, что ранняя часть весны — лучшее время для него, чтобы привыкнуть к новым правилам. Однако самое большое испытание наступит, когда загорится яркий свет.

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И чем ближе мы подходим, тем больше перед Дювалем будет стоять задача поддерживать темп в самые напряженные моменты игры, что далеко от третьего иннинга в воскресенье в Скоттсдейле в конце февраля. Есть также некоторый вопрос о том, сможет ли он поддерживать свою скорость в Другом мире без достаточного количества времени для перезарядки, но Дюваль улыбнулся в воскресенье и сказал, что не ожидал, что это будет проблемой. Он сказал, что хочет увеличить Филона.

«Мы все время лазаем», — сказал Дюваль. «не падай».

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