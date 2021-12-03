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МОСКВА. 30 ноября Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало сертификат модели Ка-62 — первого вертолета Камова с несоосным несущим винтом. Эта модель разрабатывалась с 80-х годов прошлого века, сначала как многоцелевой военный вертолет Ка-60, а затем как средний двухместный вертолет Ка-62 …
Камов Ка-62 Medium Twin получил российский сертификат типа Опубликовано в Отчет по аэрокосмической обороне, рыночный канал Aviation Week Intelligence Network (AWIN) и включен в ваше членство в AWIN.
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