Канада вводит запрет на импорт российской стали и алюминия в рамках санкционного режима

Изображения в настоящее время недоступны. Госсекретарь Мелани Джоли готовится выступить перед Постоянным комитетом по процедурам и внутренним делам в Оттаве, 9 марта. Джастин Танг / Канадская пресса

Канада запрещает импорт российской стали и алюминия в рамках режима санкций, а госсекретарь Мелани Джоли поднимает вопрос о возможности смены режима в Москве.

Джоли сделала комментарии на пресс-конференции в пятницу, на которой она обсудила важность сохранения дипломатического присутствия в Москве.

«Мы можем видеть, насколько мы изолируем российский режим прямо сейчас — потому что нам нужно делать это экономически, политически и дипломатически — и каковы последствия для общества, и степень того, что мы рассматриваем как потенциальный режим. перемены в России».

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Либералы настаивали на смене режима в Иране, но Джоли никогда не говорила того же о России. Она сказала, что смена режима действительно является целью санкций и привлечения к ответственности за предполагаемые военные преступления.

Цель, безусловно, состоит в том, чтобы лишить Россию способности проводить очень жесткие атаки против Украины. Мы также хотим убедиться, что Путин и его сторонники привлечены к ответственности».

«Я всегда делаю различие между режимом и людьми в той или иной стране, и это главное».

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал комментарии Джоли «оговоркой по Фрейду».

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«Чего ни она, ни другие лица, принимающие решения в Оттаве, не хотят осознавать, так это того, что нынешняя российская политика поддерживается подавляющим большинством нации», — говорится в заявлении.

Также в пятницу министр финансов Христя Фриланд объявила о запрете на импорт стали и алюминия, что, по ее словам, поможет подорвать продолжающееся вторжение Москвы в Украину.

Данные, опубликованные Министерством промышленности, показывают, что в 2021 году Канада импортировала стальную продукцию из России на сумму 208 миллионов долларов, а в прошлом году — на 79 миллионов долларов.

Канада также импортировала алюминий из России на 44 миллиона долларов в 2021 году и еще 16 миллионов долларов в прошлом году.

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Торговля России с Канадой резко упала в течение первых 10 месяцев после того, как Москва вторглась в Украину год назад, при этом экспорт упал на 78 процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Экономические меры Оттавы уже препятствуют экспорту всего, от вилочных погрузчиков до парикмахерских кресел, если только канадские компании не убедят кабинет либералов сделать исключения.

В то время как последний шаг посылает сильный сигнал о том, что Канада не покончила с санкциями против России, коммерческие последствия запрета на сталь и алюминий «будут полностью приглушены», по словам Уильяма Пеллерина, юриста международной торговой фирмы McMillan LLP.

«Все, что идет из России, уже облагается 35-процентным тарифом», — сказал он, оценив, что последний шаг, вероятно, сократит дополнительную торговлю менее чем на 2 миллиона долларов.

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«За последний год объем импорта из России сократился, поэтому запрет этих продуктов на практике не окажет большого влияния».

Пеллерин сказал, что правительство Канады могло бы предпринять более конкретные действия, наложив санкции, ранее введенные против организаций, связанных с Россией, что «предоставит примеры компаний, которые не проявили осторожности или не предприняли должных шагов для обеспечения соблюдения своих торговых стандартов». ..”

Президент Канадско-украинского конгресса Александра Чичиг приветствовала недавние канадские санкции, назвав необъяснимым то, что западные компании продолжают вести бизнес с Россией.

Чичиг сказал, что группа будет продолжать выступать за полное торговое эмбарго в отношении России со стороны Канады и ее союзников, а также за объявление России государством, поддерживающим терроризм, высылку всех российских дипломатов из Канады и более эффективное применение санкций, которые уже наложены.

«Россию — геноцидное террористическое государство — следует рассматривать как изгоя и полностью изолировать от международного сообщества», — говорится в заявлении.

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Но Степанов преуменьшил значение этого шага, заявив, что Канада «никогда не была значительным рынком» для алюминия и стали.

«Учитывая антироссийскую политику (премьер-министра) Трюдо, это на самом деле хорошее решение — российское бизнес-сообщество не будет склонно снабжать страну, которую правительство заклеймило Москвой как врага», — заявил посол.

Канадские производители и экспортеры, отраслевая ассоциация, представляющая 2500 компаний по всей Канаде, отметили, что Россия занимает 21-е место в Канаде по импорту стали и 22-е место среди крупнейших импортеров алюминия.

«Хотя российский импорт не является очень важной частью, запрет Оттавы увеличивает нагрузку на цепочку поставок», — сказал в электронном письме президент и главный исполнительный директор ассоциации Деннис Дарби.

«Хотя мы, безусловно, понимаем, почему вводятся эти санкции, это еще раз демонстрирует, как международная геополитика напрямую влияет на канадских производителей, и демонстрирует, почему федеральное правительство должно поддерживать производственный сектор конкретными мерами в следующем бюджете».