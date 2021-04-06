Канада вводит новые санкции в отношении российских и украинских организаций и должностных лиц | Bennett Jones LLP

24 марта 2021 г. Канада ввела Новые экономические санкции Девять российских правительственных чиновников («фигурирующие в списке лиц») причастны к тому, что правительство Канады считает «грубыми и систематическими» нарушениями прав человека. Отразите эти штрафы Обеспокоен правительством Канады Что касается действий, которые, по мнению Канады, были предприняты российскими правительственными чиновниками в отношении отравления, последующего задержания и судебного преследования лидера российской оппозиции и антикоррупционного активиста Алексея Навального, а также мер, принятых против российских граждан, протестовавших против обращения с ним. В пресс-релизе Канада описала действия этих лиц как «постоянную направленность против голосов несогласных и тех, кто считает угрожаемыми».

Несколько дней спустя, 29 марта 2021 года, Канада объявила Списки дополнительных штрафов В связи со спором о суверенитете Крымской области в Украине. Эти последние классификации, которые включают двух физических и юридических лиц, находящихся под санкциями России, и двух организаций, подпадающих под санкции Украины, нацелены на физических и юридических лиц, участвующих в строительстве железной дороги через Керченский мост между Россией и полуостровом Крым.

В Закон о специальных экономических мерах, The Положение о специальных экономических мерах (Россия) И Положение о специальных экономических мерах (Украина) Целевые запреты для определенных физических и юридических лиц и секторов бизнеса в России и Украине. Таблица 1 нормативных актов России и Украины содержит список физических и юридических лиц, на которые распространяется самый широкий уровень ограничений. Действия запрещают любому лицу в Канаде, включая физических и юридических лиц, и любому канадскому лицу за пределами Канады, включая канадских граждан и канадские компании или предприятия, ведущие деятельность за границей, участвовать, побуждать, способствовать или помогать прямо или косвенно в деятельности. Следующий:

Совершать сделки с имуществом, где бы оно ни находилось, которое принадлежит или от имени перечисленных лиц или лица, действующего от имени указанного лица;

Заключение или содействие любой транзакции, связанной с Запрещенной транзакцией;

Предоставление любых финансовых или связанных услуг в связи с запрещенной транзакцией;

Делать любые товары доступными, где бы они ни находились, лицу, указанному в списке, или лицу, действующему от имени лица, включенного в список; И

Предоставлять любые финансовые или другие сопутствующие услуги лицу, указанному в списке, или в его или ее интересах.

Ряд исключений из вышеупомянутых запретов перечислены в Разделе 4 Правил России и Украины.

К девяти российским гражданам, подвергшимся санкциям 24 марта 2021 года, относятся:

Александр Васильевич Буртенков, Директор Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Петрович Калашников, Директор Федеральной пенитенциарной службы (ФСИН) Сергей Владлинович, КириенкоЗаместитель Руководителя Администрации Президента России Игорь Викторович Краснов, Прокурор Российской Федерации Алексей Юрьевич КриворучкоЗаместитель Министра обороны Российской Федерации Сергей Иванович Миньило, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Павел Анатольевич ПоповЗаместитель Министра обороны Российской Федерации Андрей Виняминович ЯринНачальник Управления внутренней политики Президента Российской Федерации Виктор Васильевич ЗолотовДиректор Росгвардии

К двум российским физическим лицам, двум российским юридическим лицам и двум украинским юридическим лицам, в отношении которых 29 марта 2021 г. были применены санкции, относятся:

Александр Николаевич Янов, Генеральный директор ООО ТК Гранд Сервис Экспресс Леонид Кронидович РейсенкинЗаместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ) ОАО «Ленпромтранспроект» ОАО «Управление железнодорожного строительства Беркакит-Томмот-Якутск» Федеральная государственная объединенная корпорация “Крымская железная дорога” Первая страховая компания в Крыму

Канада работает в координации с другими странами-единомышленниками в их ответе на этот вопрос. 2 марта 2021 г. США объявили о дополнительных санкциях Против правительства России в связи с отравлением и последующим тюремным заключением Навального. Эти санкции коснулись семи из девяти лиц, названных Канадой 24 марта. Два других человека, упомянутых Канадой, уже были наказаны Соединенными Штатами за участие во вторжении в Украину в 2014 году и предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016. Действия США были объявлены одновременно с их объявлением. Евросоюз согласился на санкции Что касается четырех российских чиновников в связи с судом над Навальным и лишением свободы, трое из них находятся в списке Канады. В Европейский Союз вводил санкции в прошлом Об остальных шести гражданах России, названных Канадой 24 марта в октябре 2020 года, в частности, в связи с отравлением Навального.

В Европейский Союз вводил санкции в прошлом В октябре 2020 года все шесть физических и юридических лиц попали под санкции Канады 29 марта 2021 года. В настоящее время Соединенные Штаты имеют физическое и юридическое лицо в своих санкционных списках, что делает это примером ситуации, в которой канадские классификации шире, чем в Соединенные Штаты.

Экономические санкции меняются часто и без предупреждения. Для компаний, ведущих бизнес на международном уровне, рекомендуется поддерживать адекватную систему рисков для ограниченного отбора контрагентов. Важно обеспечить своевременное выявление любых изменений статуса санкций для существующих и новых деловых партнеров, чтобы компания могла предпринять корректирующие действия.