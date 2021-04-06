Канада вводит новые санкции в отношении российских и украинских организаций и должностных лиц | Bennett Jones LLP

24 марта 2021 г. Канада ввела Новые экономические санкции Девять российских правительственных чиновников («фигурирующие в списке лиц») причастны к тому, что правительство Канады считает «грубыми и систематическими» нарушениями прав человека. Отразите эти штрафы Обеспокоен правительством Канады Что касается действий, которые, по мнению Канады, были предприняты российскими правительственными чиновниками в отношении отравления, последующего задержания и судебного преследования лидера российской оппозиции и антикоррупционного активиста Алексея Навального, а также мер, принятых против российских граждан, протестовавших против обращения с ним. В пресс-релизе Канада описала действия этих лиц как «постоянную направленность против голосов несогласных и тех, кто считает угрожаемыми».
Несколько дней спустя, 29 марта 2021 года, Канада объявила Списки дополнительных штрафов В связи со спором о суверенитете Крымской области в Украине. Эти последние классификации, которые включают двух физических и юридических лиц, находящихся под санкциями России, и двух организаций, подпадающих под санкции Украины, нацелены на физических и юридических лиц, участвующих в строительстве железной дороги через Керченский мост между Россией и полуостровом Крым.
В Закон о специальных экономических мерах, The Положение о специальных экономических мерах (Россия) И Положение о специальных экономических мерах (Украина) Целевые запреты для определенных физических и юридических лиц и секторов бизнеса в России и Украине. Таблица 1 нормативных актов России и Украины содержит список физических и юридических лиц, на которые распространяется самый широкий уровень ограничений. Действия запрещают любому лицу в Канаде, включая физических и юридических лиц, и любому канадскому лицу за пределами Канады, включая канадских граждан и канадские компании или предприятия, ведущие деятельность за границей, участвовать, побуждать, способствовать или помогать прямо или косвенно в деятельности. Следующий:
- Совершать сделки с имуществом, где бы оно ни находилось, которое принадлежит или от имени перечисленных лиц или лица, действующего от имени указанного лица;
- Заключение или содействие любой транзакции, связанной с Запрещенной транзакцией;
- Предоставление любых финансовых или связанных услуг в связи с запрещенной транзакцией;
- Делать любые товары доступными, где бы они ни находились, лицу, указанному в списке, или лицу, действующему от имени лица, включенного в список; И
- Предоставлять любые финансовые или другие сопутствующие услуги лицу, указанному в списке, или в его или ее интересах.
Ряд исключений из вышеупомянутых запретов перечислены в Разделе 4 Правил России и Украины.
К девяти российским гражданам, подвергшимся санкциям 24 марта 2021 года, относятся:
- Александр Васильевич Буртенков, Директор Федеральной службы безопасности России (ФСБ)
- Александр Петрович Калашников, Директор Федеральной пенитенциарной службы (ФСИН)
- Сергей Владлинович, КириенкоЗаместитель Руководителя Администрации Президента России
- Игорь Викторович Краснов, Прокурор Российской Федерации
- Алексей Юрьевич КриворучкоЗаместитель Министра обороны Российской Федерации
- Сергей Иванович Миньило, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
- Павел Анатольевич ПоповЗаместитель Министра обороны Российской Федерации
- Андрей Виняминович ЯринНачальник Управления внутренней политики Президента Российской Федерации
- Виктор Васильевич ЗолотовДиректор Росгвардии
К двум российским физическим лицам, двум российским юридическим лицам и двум украинским юридическим лицам, в отношении которых 29 марта 2021 г. были применены санкции, относятся:
- Александр Николаевич Янов, Генеральный директор ООО ТК Гранд Сервис Экспресс
- Леонид Кронидович РейсенкинЗаместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ)
- ОАО «Ленпромтранспроект»
- ОАО «Управление железнодорожного строительства Беркакит-Томмот-Якутск»
- Федеральная государственная объединенная корпорация “Крымская железная дорога”
- Первая страховая компания в Крыму
Канада работает в координации с другими странами-единомышленниками в их ответе на этот вопрос. 2 марта 2021 г. США объявили о дополнительных санкциях Против правительства России в связи с отравлением и последующим тюремным заключением Навального. Эти санкции коснулись семи из девяти лиц, названных Канадой 24 марта. Два других человека, упомянутых Канадой, уже были наказаны Соединенными Штатами за участие во вторжении в Украину в 2014 году и предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016. Действия США были объявлены одновременно с их объявлением. Евросоюз согласился на санкции Что касается четырех российских чиновников в связи с судом над Навальным и лишением свободы, трое из них находятся в списке Канады. В Европейский Союз вводил санкции в прошлом Об остальных шести гражданах России, названных Канадой 24 марта в октябре 2020 года, в частности, в связи с отравлением Навального.
В Европейский Союз вводил санкции в прошлом В октябре 2020 года все шесть физических и юридических лиц попали под санкции Канады 29 марта 2021 года. В настоящее время Соединенные Штаты имеют физическое и юридическое лицо в своих санкционных списках, что делает это примером ситуации, в которой канадские классификации шире, чем в Соединенные Штаты.
Экономические санкции меняются часто и без предупреждения. Для компаний, ведущих бизнес на международном уровне, рекомендуется поддерживать адекватную систему рисков для ограниченного отбора контрагентов. Важно обеспечить своевременное выявление любых изменений статуса санкций для существующих и новых деловых партнеров, чтобы компания могла предпринять корректирующие действия.