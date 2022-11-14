Канада вводит новые санкции против России, предлагает новую помощь Украине

Пномпень, Камбоджа — премьер-министр Джастин Трюдо Он объявит о новых санкциях против России и пакете дополнительной помощи Украина во время встречи G20 на Бали, Индонезия, согласно источникам, знакомым с пакетом.

В воскресенье премьер-министр заявил, что канадская делегация продолжит критиковать российское правительство за его вторжение в Украину.

«У меня сильное подозрение, что российскому представителю не понравится то, что он услышит от многих из нас на G20», — сказал Трюдо журналистам.

Президент России Владимир Путин не присутствовал на саммите, но вместо него Путин направил своего министра иностранных дел Сергея Лаврова.

История продолжается под рекламой

Министр иностранных дел Мелани Джоли заявила в субботу, что приглашение Лаврова встретиться на саммите G20 узаконит вторжение Москвы в Украину.