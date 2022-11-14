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Канада вводит новые санкции против России, предлагает новую помощь Украине

14 ноября, 2022
Vsevolod Egorov

По Маккензи Грей

Глобальные новости

Опубликовано 13 ноября 2022 г., 20:53

Пномпень, Камбоджа — премьер-министр Джастин Трюдо Он объявит о новых санкциях против России и пакете дополнительной помощи Украина во время встречи G20 на Бали, Индонезия, согласно источникам, знакомым с пакетом.

В воскресенье премьер-министр заявил, что канадская делегация продолжит критиковать российское правительство за его вторжение в Украину.

«У меня сильное подозрение, что российскому представителю не понравится то, что он услышит от многих из нас на G20», — сказал Трюдо журналистам.

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Президент России Владимир Путин не присутствовал на саммите, но вместо него Путин направил своего министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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Министр иностранных дел Мелани Джоли заявила в субботу, что приглашение Лаврова встретиться на саммите G20 узаконит вторжение Москвы в Украину.


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