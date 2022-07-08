Канада вводит санкции против российской дезинформации

Российская прокуратура в четверг призвала к тюремному заключению видного оппозиционного активиста и члена Моссовета, выступающего против вторжения в Украину, в знак продолжающегося подавления Кремлем инакомыслия.

Прокуратура попросила Андрея Пивоварова, бывшего руководителя организации «Открытая Россия», приговорить его к пяти годам лишения свободы за «руководство нежелательной организацией», уголовное преступление по закону 2015 года, по словам его адвоката Сергея Бадамшина.

Пивоваров отверг обвинения и в ходе судебного заседания указал, что уголовное дело было возбуждено через два дня после закрытия «Открытой России». Группа была распущена, чтобы защитить своих членов от судебного преследования после того, как она была признана «нежелательной» организацией.

Пивоварова вытащили из самолета, направлявшегося в Варшаву, в аэропорту Санкт-Петербурга незадолго до взлета в мае 2021 года. Его доставили в южный город Краснодар, где его обвинили в поддержке местного кандидата от имени «нежелательной» организации. Уголовное обвинение основано на его постах в социальных сетях в поддержку независимых кандидатов на муниципальных выборах в Краснодаре.

Адвокат Бадамшин сообщил, что истцы также просили лишить его клиента занимаемой должности в течение восьми лет.

Также в четверг Генпрокуратура России потребовала приговорить к семи годам лишения свободы члена Мосгордумы, который высказался против действий России в Украине.

Алексей Гуринов, арестованный в апреле, стал первым избранным российским депутатом, которому грозит тюремное заключение за распространение «заведомо ложной информации» о российских вооруженных силах, максимальное наказание по которому составляет 15 лет лишения свободы.

Гуринов раскритиковал военные действия Москвы на Украине на заседании горсовета в марте, запись которого теперь доступна на YouTube. Видео показывает его скептицизм по поводу конкурса детского творчества, запланированного в его округе, в то время как в Украине «дети умирают каждый день».

На судебном заседании в прошлом месяце Горинов был сфотографирован с табличкой «Я против войны», сидя в клетке подсудимого.

Москва фактически запретила независимое обсуждение своих операций в Украине, включая любые упоминания о них как о «войне» или «вторжении», через несколько недель после того, как ее войска вошли в Украину.

В четверг Россия выдала ордер на арест Ильи Красильчика, откровенного генерального директора и бывшего издателя ведущего независимого российского новостного сайта «Медуза».

Российские СМИ связали обвинения против Красильчика, покинувшего Россию в начале марта, с постом в Instagram, в котором он выразил шок и возмущение массовыми расстрелами мирных жителей в пригородах Киева, оккупированных российскими войсками ранней весной.

Служба новостей