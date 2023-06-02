Канада вводит санкции против «российских коллаборационистов» и политических партий в Молдове

Канада вводит санкции в отношении семи человек, связанных с Молдовой, которых Оттава считает «пособниками России», а также небольшой политической партии в этой восточноевропейской стране.

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Новые санкции нацелены на партию Шора и ее основателя, а также на олигархов, бизнесменов и политиков, которые, по словам Канады, связаны с Россией.

Этот шаг последовал за визитом президента Молдовы Майи Санду в Оттаву в прошлом месяце, когда премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада вскоре введет санкции против людей, проживающих в Молдове, из-за их связей с Россией.

Санду сказала, что ее правительству угрожает «гибридная война, созданная Россией», а Украина заявляет, что раскрыла заговор России с целью свержения ее правительства.

Среди тех, кто столкнулся с запретом на поездки и финансовые операции, трое бывших политиков, обвиняемых в отмывании российских денег, которых Великобритания сейчас рассматривает для экстрадиции из Лондона.

Канада также преследует Марину Таубер, члена парламента Молдовы, которая была арестована в прошлом месяце сотрудниками по борьбе с коррупцией по обвинению в попытке бежать из страны.

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Также под санкции попал Владимир Плахотнюк, бывший политик, проживающий за пределами Молдовы, которого суды Вашингтона и Молдовы обвинили в мошенничестве и манипулировании правоохранительными органами для преследования противников.

Молдова размером с остров Ванкувер входит в число беднейших стран Европы.

Еще до распада Советского Союза в 1991 году регион вдоль границы с Украиной, составляющий около 10 процентов территории Молдовы, провозгласил независимость, а регион под названием Приднестровье был оккупирован российскими войсками с 1992 года.

Также в четверг комитет Палаты представителей по иностранным делам заслушивает бюрократов со всего федерального правительства о системе санкций Канады после опасений членов парламента и сенаторов по поводу того, что системе не хватает прозрачности и она может быть неэффективной.

Этот отчет The Canadian Press был впервые опубликован 1 июня 2023 года.