В последнее время было много преступлений на почве ненависти против ЛГБТК-сообщества, которых можно было бы избежать, если бы люди были немного более чувствительными. Терпимость к странным чувствам, кажется, отсутствует во многих кругах. Министр иностранных дел Канады попросила ее офис вызвать российского посла, проживающего в Оттаве, в связи с одним из таких случаев. Речь идет о Олеге Степанове.

Ненавистные твиты против сообщества ЛГБТК

Несколько дней назад российское посольство разместило письмо в Твиттере, и, похоже, оно содержит ненавистные комментарии в адрес ЛГБТ-сообщества. Россия недавно одобрила законопроект, запрещающий все формы деятельности ЛГБТК в стране. Создается впечатление, что государство очень нечувствительно к нетрадиционным отношениям. Пропаганда, проводившаяся в России, была против всех видов деятельности ЛГБТК, затрагивающих книги, фильмы и посты в социальных сетях.

Министр иностранных дел Канады обвинил россиян в том, что они предпочли ненависть миру. Кроме того, заместитель директора по связям с общественностью госсекретаря заявил в заявлении, что такое поведение недопустимо.

Для непосвященных Канада кажется очень толерантной страной и внимательной ко всем типам гендерных отношений, как традиционным, так и нетрадиционным. По данным офиса министра, атака нацелена на ценности и терпимость к канадским ценностям. Госсекретарь Мелани Джоли обратилась в международные органы с просьбой отозвать российского посла.

В твите, вызвавшем споры, есть флаг гордости, помещенный внутри красного круга, который пересекает красная линия. Это показывает, что русские нетерпимы к однополым отношениям. Более того, изображение также сопровождается несколькими примечаниями. Соответственно, семья в основном состоит из мужчины, женщины и детей. Так выглядят традиционные и общепринятые отношения.

Посольство нанесло удар по канадскому лесбийскому министру спорта

Между тем посольство России также раскритиковало министра спорта лесбиянок Канады после того, как она выступила против такой нетрадиционной для россиян пропаганды. Возможно, вас спросили, как вы попали в этот мир. Похоже, это еще больше взбесило канадские власти. Заместитель директора по коммуникациям Государственного департамента Эмили Уильямс заявила, что Канада не потерпит убийства министра Паскаля Сент-Онжа такого характера.

В электронном письме министерству министр Паскаль Сент-Онж заявила, что она глубоко оскорблена комментариями посла России о нетрадиционной сексуальности. Она сказала, что не потерпит никакого нетерпимого сексуального поведения на канадской земле. Он призвал к немедленным действиям против посольства России в связи с такими событиями. Она также упомянула в своем электронном письме, что так называемая «Русский гомофобный законВ Канаде не получится. Далее министр Паскаль Сент-Онж сказал, что то, что Россия делает в настоящее время, противоречит основным правам человека.

Россия в последнее время очень пренебрежительно представляет отношения ЛГБТК. Власти в России заявили, что такие отношения являются результатом западного влияния. В то время как Москва ужесточает контроль над Украиной, русские ужесточают законы, касающиеся ЛГБТК-отношения И такая пропаганда в раздираемой войной стране.

Между тем, твиты посольства появились после смертельной стрельбы в клубе Q в Колорадо-Спрингс, США. Кроме того, было много драмы вокруг сообщества Rainbow на чемпионате мира по футболу, который в настоящее время проходит в Катаре. В целом было много нетерпимости к сообществу, что не очень хорошо для сообщества в целом.

Кажется, что люди забывают об основных правах человека и о праве на выбор сексуальной ориентации. Это кажется позором в сегодняшнем прогрессивном обществе.