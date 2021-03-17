Канада завоевала два двойных золота, когда Блуин и МакМоррис выиграли титулы чемпиона мира на льду.

Канада завоевала две золотые медали в большой игре по сноуборду, когда Лори Плауэн и Марк МакМоррис выиграли свои соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию и фристайлу во вторник в Аспене, штат Колорадо.
Макс Пэрротт из Бромонта, Кью, занял третье место на пьедестале почета Канады, заняв второе место в мужских соревнованиях.
Плауэн из Стоунхэма, штат КЕО, завоевала второе золото в своей карьере на чемпионате мира. Она также выиграла оба мира в слоупстайле в 2017 году.
24-летний Блуэн, серебряный призер соревнований по скоростному плаванию на Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года, набрал 177,75 балла, победив новозеландскую чемпионку мира 2021 года Зои Садовски Сенотт (176,76).
Смотреть | Плоэн поднимается до золота:
Японец Мияби Оницука (174,75) стал бронзовым призером.
МакМоррис Регины набрала 179,25 балла, а Попугай – 178,25.
Третьим финишировал норвежец Маркус Кливленд, чемпион по фигурному катанию среди мужчин 2021 года (176,25).
27-летний МакМоррис выиграл две олимпийские бронзовые медали в косом стиле.
Смотреть | Золотой Макморрис в Аспене:
Смотреть | Попугай, останавливающийся на серебре:
Ранее канадец Эдуард Террио завоевал свою первую медаль чемпионата мира, выиграв серебро в соревнованиях по фриски-биг-эйру.
Уроженка Лорен, кувейтка, финишировала на два очка позади золотой медали, уступив шведу Олиору Магнусону, который набрал 185,25 балла, став последним претендентом, совершившим третий и последний прыжок.
За ним последовал швейцарец Ким Гебсер, занявший третье место, который закончил год с 180,75 балла.
Канадец Эван МакЭкран финишировал пятым с результатом 178,75.
Смотреть | Эдвард Терио, уроженец Квебека, завоевал серебро в главном соревновании по фигурному катанию на коньках на мировой премьере:
Среди женщин четвертое место заняла канадка Меган Олдхэм с 158,75 балла.
Смотреть | Меган Олдхэм, уроженка Онтарио, не дотягивает до медальных надежд, заняв четвертое место:
Россиянка Анастасия Таталина взорвала соревнования с результатом 184,50 на пути к золотой медали. За ней шла россиянка Лана Просакова с результатом 165,50 и китайская спортсменка Эйлин Джо, завоевавшая бронзу со счетом 161,50.
Смотреть | Россиянка Анастасия Таталина взлетает до небес на пути к своей первой медали профессионального чемпионата: