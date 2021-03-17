Канада завоевала два двойных золота, когда Блуин и МакМоррис выиграли титулы чемпиона мира на льду.

Канада завоевала две золотые медали в большой игре по сноуборду, когда Лори Плауэн и Марк МакМоррис выиграли свои соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию и фристайлу во вторник в Аспене, штат Колорадо.

Макс Пэрротт из Бромонта, Кью, занял третье место на пьедестале почета Канады, заняв второе место в мужских соревнованиях.

Плауэн из Стоунхэма, штат КЕО, завоевала второе золото в своей карьере на чемпионате мира. Она также выиграла оба мира в слоупстайле в 2017 году.

24-летний Блуэн, серебряный призер соревнований по скоростному плаванию на Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года, набрал 177,75 балла, победив новозеландскую чемпионку мира 2021 года Зои Садовски Сенотт (176,76).

Смотреть | Плоэн поднимается до золота:

Лори Плауэн из Стоунхэма, Q, заняла первое место в соревнованиях по фигурному катанию среди женщин на чемпионате мира. 3:13

Японец Мияби Оницука (174,75) стал бронзовым призером.

МакМоррис Регины набрала 179,25 балла, а Попугай – 178,25.

Третьим финишировал норвежец Маркус Кливленд, чемпион по фигурному катанию среди мужчин 2021 года (176,25).

27-летний МакМоррис выиграл две олимпийские бронзовые медали в косом стиле.

Смотреть | Золотой Макморрис в Аспене:

Гражданин Регины Марк Моррис выигрывает мужские соревнования на чемпионате мира по скейтбордингу. 3:49

Смотреть | Попугай, останавливающийся на серебре:

Попугай, Макс Бромон, кв. Занял второе место на чемпионате мира по фигурному катанию среди мужчин. 2:55

Ранее канадец Эдуард Террио завоевал свою первую медаль чемпионата мира, выиграв серебро в соревнованиях по фриски-биг-эйру.

Уроженка Лорен, кувейтка, финишировала на два очка позади золотой медали, уступив шведу Олиору Магнусону, который набрал 185,25 балла, став последним претендентом, совершившим третий и последний прыжок.

За ним последовал швейцарец Ким Гебсер, занявший третье место, который закончил год с 180,75 балла.

Канадец Эван МакЭкран финишировал пятым с результатом 178,75.

Смотреть | Эдвард Терио, уроженец Квебека, завоевал серебро в главном соревновании по фигурному катанию на коньках на мировой премьере:

Эдвард Терио из Лорен, Кью, сохранил свои лучшие результаты в прошлом, набрав 93,50 в своем последнем прыжке и завоевав серебряную медаль в соревнованиях по биг эйр среди мужчин на чемпионате мира FIS по фристайлу в Аспене, штат Колорадо. 2:18

Среди женщин четвертое место заняла канадка Меган Олдхэм с 158,75 балла.

Смотреть | Меган Олдхэм, уроженка Онтарио, не дотягивает до медальных надежд, заняв четвертое место:

Имея шанс выиграть серебряную медаль в своем последнем прыжке, Меган Олдхэм разбилась из Барри-Саунд, ЕНТ, и ей пришлось занять четвертое место в грандиозных воздушных соревнованиях среди женщин на чемпионате мира по фристайлу в Аспене, штат Колорадо. 2:44

Россиянка Анастасия Таталина взорвала соревнования с результатом 184,50 на пути к золотой медали. За ней шла россиянка Лана Просакова с результатом 165,50 и китайская спортсменка Эйлин Джо, завоевавшая бронзу со счетом 161,50.

Смотреть | Россиянка Анастасия Таталина взлетает до небес на пути к своей первой медали профессионального чемпионата: