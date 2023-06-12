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Канада захватила российский Ан-124, а Украина обещает поддержку F-16

12 июня, 2023
Marfa Fedoroa









Канада захватывает российский Ан-124 и обещает Украине поддержку F-16 | Сеть авиационных недель


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Запрет компании «Волга-Днепр» может привести к задержке производства некоторых грузовых самолетов Boeing 767.

Кредит: Джо Бриз

Правительство Канады захватило большой российский грузовой самолет и согласилось предоставить Украине пакет военной поддержки на сумму 500 миллионов долларов, который включает в себя помощь в сохранении будущих самолетов Lockheed Martin F-16, обучение летчиков-истребителей и пожертвование 288 ракет AIM-7. схватить и…

Канада захватила российский Ан-124, а Украина обещает поддержку F-16 Опубликовано в Отчет о воздушно-космической оборонерыночный канал для аналитической сети Aviation Week (AWIN), который включен в ваше членство в AWIN.

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