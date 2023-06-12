Канада захватила российский Ан-124, а Украина обещает поддержку F-16 Опубликовано в Отчет о воздушно-космической оборонерыночный канал для аналитической сети Aviation Week (AWIN), который включен в ваше членство в AWIN.

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