Канада: Министерство окружающей среды Канады объявляет «красное предупреждение» о погоде в Британской Колумбии

«Красный уровень — это что-то новое, чего мы еще не выпускали», — сказал Армель Кастеллан, метеоролог из отдела окружающей среды и изменения климата Канады, CTV, входящему в канадскую канадскую канадскую CNN.

«Сейчас мы находимся в режиме восстановления, и впереди еще опасная погода. Вчера в атмосфере была еще одна река», — сказал Кастеллан. «По прогнозам, в эти выходные будет шторм номер 2, а на следующей неделе, во вторник и среду, это будет шторм номер три подряд».

Кастеллан отметил, что штормы отступают с небольшим промежутком времени.

«Представьте, что у нас был необычно влажный водопад, почва и ландшафт полностью пропитались влагой. Любая лишняя влага уходит легче и быстрее», — сказал он. «Шел и снег», — сказал он. «Итак, на этих средних высотах есть снег, который должен таять, и это именно то, что сделают следующие два шторма. Мы собираемся добавить талый снег к дождевой воде и создать много стока». Кастеллан предупредил, что новые погодные системы будут обеспечивать теплый воздух на очень больших высотах с нагревом в горах на высоте 3000 метров, если не выше. Департамент транспорта и инфраструктуры Британской Колумбии активно закрывает некоторые участки автомагистралей и предупреждает водителей избегать второстепенных поездок в преддверии очередного раунда ожидаемого сильного дождя. «Инфраструктура автомагистралей в этих районах очень уязвима после недавних штормов, и ожидается, что более сильные дожди будут представлять дополнительный риск», — говорится в заявлении министерства. READ Хорватия предупреждает, что демократия на Балканах в опасности и разногласия нарастают