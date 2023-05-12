Канада наложит санкции на молдавские группы, помогающие России, и направит судей для продвижения справедливости

ОТТАВА. Канада вместе с Молдовой подготовила почву для введения санкций в отношении лиц и компаний, базирующихся в этой восточноевропейской стране, которые помогают России в продолжающемся вторжении в Украину.

Премьер-министр Джастин Трюдо встретился с президентом Молдавии Майей Санду в Оттаве всего через несколько недель после того, как ее правительство заявило, что «гибридная война, созданная Россией», пытается свергнуть ее правительство.

Молдова годами пыталась вступить в Европейский Союз, и бывшая советская страна помогала укрывать людей, спасающихся от насилия в соседней Украине.

Либеральное правительство заявляет, что опубликует новые правила, чтобы преследовать людей в Молдове, которые систематически нарушают права человека, ставят под угрозу международную безопасность или занимаются коррупцией.

Оттава также намерена направить в Молдову канадских судей, чтобы помочь стране укрепить честность ее системы правосудия.

Канада выделила 2 миллиона долларов на программу, которая поможет Национальной полиции Молдовы обеспечить безопасность в районах, где проживает много просителей убежища, посредством обучения, оборудования и технической помощи.

Молдова размером с остров Ванкувер входит в число беднейших стран Европы.

Еще до распада Советского Союза в 1991 году регион вдоль границы с Украиной, составляющий около 10 процентов территории Молдовы, провозгласил независимость, а регион под названием Приднестровье был оккупирован российскими войсками с 1992 года.

В феврале Санду сообщил СМИ, что Украина раскрыла заговор России с целью свержения молдавского правительства, отчасти благодаря тому, что чиновники в штатском с военной подготовкой заняли правительственные здания.

Ее визит в четверг стал первым визитом молдавского президента в Канаду с 1992 года.

Этот отчет The Canadian Press был впервые опубликован 11 мая 2023 года.

Дилан Робертсон, The Canadian Press