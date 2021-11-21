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Канада обнаружила четвертое тело после селевого оползня в Британской Колумбии

21 ноября, 2021
Toma Kulikov

Полицейская служба Британской Колумбии подтвердила обнаружение еще трех тел возле деревни Пембертон, в результате чего число людей, погибших в результате оползня, вызванного сильным дождем, унесшим автомобили на дороге, достигло четырех.

20 ноября 2021 г., 19:43

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Ванкувер, Британская Колумбия — Департамент судебной медицины Британской Колумбии подтвердил обнаружение еще трех тел недалеко от деревни Пембертон, в результате чего число людей, погибших в результате оползня, вызванного сильным дождем, унесшим автомобили на дороге, достигло четырех.

Главный судебно-медицинский эксперт Лиза Лапойнте заявила в субботу, что поиски пятого тела продолжаются.

Оползень произошел в понедельник, когда волна камней и обломков накрыла часть шоссе между Лиллуиттом и Пембертоном.

Тело женщины было обнаружено в понедельник.

Ла Пуэнт сказал, что еще одно тело было найдено в среду, а еще два тела были найдены в четверг.

«В пятницу продолжались попытки найти пятого пропавшего без вести человека, но, к сожалению, эти попытки не увенчались успехом», — добавила она.

Правительство Британской Колумбии объявило в пятницу, что ограничивает количество топлива, которое люди могут покупать на заправочных станциях в некоторых частях провинции, и ограничивает второстепенные поездки, поскольку шоссе начинают открываться после штормов.

Министр общественной безопасности графства Майк Фарнворт сказал, что количество несущественных транспортных средств будет ограничено до восьми галлонов (30 литров) за поездку на заправочную станцию. Ожидается, что спрос сохранится до 1 декабря.

Министерство окружающей среды Канады сообщает, что в 24 общинах до нашей эры с субботы по понедельник выпало почти 4 дюйма (100 мм) дождя.

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Защитное отключение трубопровода Транс-Маунтин во время наводнения вызвало обеспокоенность по поводу нехватки топлива в Нижнем округе и на острове Ванкувер.

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