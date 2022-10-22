Канада отвечает на российскую дезинформацию санкциями в отношении развлечений

Канада ввела санкции в отношении 34 человек и телеканала в России, которых федеральное правительство считает «агентами пропаганды», заявил министр иностранных дел. Мелани Джоли объявлено в понедельник.

В последнем обновлении режима санкций Канады Джоли заявила, что Оттава преследует тех, кто несет ответственность за Россию. дезинформация Поскольку война в Украине приближается к девятимесячной отметке.

Она сказала, что люди в списке пытались оправдать незаконные попытки России аннексировать части Украины.

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Среди новых участников — телеканал «Звезда», принадлежащий Министерству обороны России, а также главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

Спортивный репортер Дмитрий Губерниев попал в число тех, кому запретили вести бизнес с Канадой. Также под санкции попали видный медийный деятель Тина Канделаки и актеры Сергей Безруков, Владимир Машков и Дмитрий Певцов.