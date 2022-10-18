Канада отвечает на российскую дезинформацию санкциями в отношении развлечений

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли объявила в понедельник, что Канада вводит санкции в отношении 34 человек и телекомпании в России, которых федеральное правительство считает «агентами пропаганды».
В последнем обновлении режима санкций в отношении Канады Джоли заявила, что Оттава преследует тех, кто несет ответственность за российскую дезинформацию, поскольку война в Украине приближается к девяти месяцам.
Она сказала, что люди в списке пытались оправдать незаконные попытки России аннексировать части Украины.
Среди новых участников — телеканал «Звезда», принадлежащий Министерству обороны России, а также главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
Спортивный репортер Дмитрий Губерниев попал в число тех, кому запретили вести бизнес с Канадой. Также под санкции попали видный медийный деятель Тина Канделаки и актеры Сергей Безруков, Владимир Машков и Дмитрий Певцов.
Джоли сообщила, что новые меры приняты после встречи с женой видного российского оппозиционного политика Владимира Кара-Морзы, который в настоящее время находится в заключении.
Она сказала, что Канада намерена ввести санкции против россиян, которые подвергли опасности жизни Кары Морзы и его семьи.
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«Это оказывает влияние, потому что цель Канады — посредством этой встречи и этих санкций — послать сильный сигнал миру и посадить другие страны за стол переговоров», — сказала Джоли журналистам на Парламентском холме.
«Я уверен, что мы можем еще раз показать лидерство в этом деле».
Эксперты по санкциям говорят, что Канада годами отставала от своих коллег в том, что у нее достаточно специалистов для обеспечения соблюдения существующих санкций.
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Этот отчет был впервые опубликован The Canadian Press 17 октября 2022 года.
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