Канада отвечает на российскую дезинформацию санкциями в отношении развлечений

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли объявила в понедельник, что Канада вводит санкции в отношении 34 человек и телекомпании в России, которых федеральное правительство считает «агентами пропаганды».

В последнем обновлении режима санкций в отношении Канады Джоли заявила, что Оттава преследует тех, кто несет ответственность за российскую дезинформацию, поскольку война в Украине приближается к девяти месяцам.

Она сказала, что люди в списке пытались оправдать незаконные попытки России аннексировать части Украины.

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Среди новых участников — телеканал «Звезда», принадлежащий Министерству обороны России, а также главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

Спортивный репортер Дмитрий Губерниев попал в число тех, кому запретили вести бизнес с Канадой. Также под санкции попали видный медийный деятель Тина Канделаки и актеры Сергей Безруков, Владимир Машков и Дмитрий Певцов.