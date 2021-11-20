Канада призвала усилить поддержку вступления Украины в НАТО, поскольку российские подкрепления продолжаются

По мере того как высокопоставленные американские чиновники все больше обеспокоены тем, что Россия не обманывает, бывший президент Украины призывает Канаду более активно участвовать в заявлении его страны о вступлении в НАТО.
Петр Порошенко в интервью CBC News сказал, что продолжающееся наращивание российских войск на границе с Украиной придает новую актуальность 13-летним усилиям по присоединению к западному альянсу в области вооруженных сил и безопасности.
Он призывает государства-члены представить путь к полноправному членству в НАТО на предстоящем саммите лидеров в Мадриде и считает, что Канада, как изначальный спонсор амбиций Украины, должна сыграть важную роль.
Такое обязательство, которое требует, чтобы страна соответствовала определенным критериям, но не соответствовало полноправному членству в НАТО, стало бы сильным сигналом для России, сказал Порошенко в кулуарах Галифаксского форума международной безопасности.
Нового министра обороны Канады Аниту Ананд, которая в пятницу заявила, что она обеспокоена состоянием украинского народа, спросили, готова ли Канада пойти на Украину в альянсе 30 стран.
«В частности, вопрос, который вы задаете, я сейчас обсуждаю с нашим правительством и нашими партнерами», — сказала она.
Другие страны, например Франция, дали недвусмысленные обещания защищать территориальную целостность Украины. Ананд предположил, что Канада, которая долгое время участвовала в обучении украинских войск, уже проявила такую приверженность.
Нынешнее украинское правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским безуспешно продвигало план членства перед последним июньским саммитом НАТО. Президент США Джо Байден сказал, что стране еще предстоит пройти долгий путь в искоренении коррупции.
ограниченный срок
Союзников все больше беспокоит положение российских войск.
В Нью-Йорк Таймс В пятницу я сообщил, что представители американской разведки предупредили, что существует ограниченный период времени, чтобы помешать Москве предпринять военные действия на Украине. Вашингтон, похоже, разрабатывает серию мер, как экономических, так и военных, для сдерживания России.
Порошенко сказал, что он рад видеть, что республиканцы в Конгрессе США рассматривают возможность возобновления санкций против газопровода Nord Stream, соединяющего Россию и Германию. По его словам, в любом потенциальном пакете сдерживания Запада необходимо учитывать потребности его страны в энергетической безопасности.
Тем не менее, бывший президент, от которого, как многие ожидают, снова будет баллотироваться, признал, что Украина, которая изо всех сил пыталась избавиться от коррупции и застойной бюрократии советских времен, не готова к полноправному членству в вооруженных силах Запада.
Однако Порошенко сказал, что страна находится в нескольких световых годах от того места, где она началась, и необходимо реализовать программу радикальных реформ, реализованную при его правительстве.
Морковь для большего ремонта
Порошенко заявил, что в условиях, когда на границе находится более 100000 российских солдат, а в двух восточных регионах его страны усиливается марионеточная война, одной из рассматриваемых военных мер должна стать дорога к членству в НАТО.
«Почему Украина не может иметь План действий по членству в этой ситуации? Это просто пряник для реформ», — сказал он, добавив, что соседи его страны, безусловно, понимают риски.
«Европе нужна демократическая Украина. Европе нужна европейская Украина. Европе нужна безопасная Украина. Европе нужна независимая от России Украина».
В течение нескольких недель давлению со стороны США и европейских стран не удавалось убедить правительство президента России Владимира Путина вывести свои войска из нестабильного приграничного региона.
Членство Украины в НАТО — это одна из так называемых красных линий России.
Путин обвинил Запад в постоянных попытках спровоцировать Москву, которая недавно закрыла офис связи в штаб-квартире коалиции в Брюсселе.
Порошенко встревожило предположение, что Путин не допустит членства Украины в НАТО без возражений.
«Мы — свободная демократическая страна, самая большая по площади в Европе», — сказал он.
«Как вы думаете, нам нужно спрашивать у Путина разрешения на вступление в НАТО? Как вы думаете, это демократический путь? Я говорю нет».
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