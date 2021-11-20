Канада призвала усилить поддержку вступления Украины в НАТО, поскольку российские подкрепления продолжаются

По мере того как высокопоставленные американские чиновники все больше обеспокоены тем, что Россия не обманывает, бывший президент Украины призывает Канаду более активно участвовать в заявлении его страны о вступлении в НАТО.

Петр Порошенко в интервью CBC News сказал, что продолжающееся наращивание российских войск на границе с Украиной придает новую актуальность 13-летним усилиям по присоединению к западному альянсу в области вооруженных сил и безопасности.

Он призывает государства-члены представить путь к полноправному членству в НАТО на предстоящем саммите лидеров в Мадриде и считает, что Канада, как изначальный спонсор амбиций Украины, должна сыграть важную роль.

Такое обязательство, которое требует, чтобы страна соответствовала определенным критериям, но не соответствовало полноправному членству в НАТО, стало бы сильным сигналом для России, сказал Порошенко в кулуарах Галифаксского форума международной безопасности.

Нового министра обороны Канады Аниту Ананд, которая в пятницу заявила, что она обеспокоена состоянием украинского народа, спросили, готова ли Канада пойти на Украину в альянсе 30 стран.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который появился в 2019 году на Галифаксском форуме международной безопасности в Галифаксе, сказал, что в интересах Европы стать членом НАТО. Европе нужна безопасная Украина. Европе нужна независимая от России Украина. (Эндрю Воан / Канадская пресса)

«В частности, вопрос, который вы задаете, я сейчас обсуждаю с нашим правительством и нашими партнерами», — сказала она.

Другие страны, например Франция, дали недвусмысленные обещания защищать территориальную целостность Украины. Ананд предположил, что Канада, которая долгое время участвовала в обучении украинских войск, уже проявила такую ​​приверженность.

Нынешнее украинское правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским безуспешно продвигало план членства перед последним июньским саммитом НАТО. Президент США Джо Байден сказал, что стране еще предстоит пройти долгий путь в искоренении коррупции.

ограниченный срок

Союзников все больше беспокоит положение российских войск.

В Нью-Йорк Таймс В пятницу я сообщил, что представители американской разведки предупредили, что существует ограниченный период времени, чтобы помешать Москве предпринять военные действия на Украине. Вашингтон, похоже, разрабатывает серию мер, как экономических, так и военных, для сдерживания России.

Порошенко сказал, что он рад видеть, что республиканцы в Конгрессе США рассматривают возможность возобновления санкций против газопровода Nord Stream, соединяющего Россию и Германию. По его словам, в любом потенциальном пакете сдерживания Запада необходимо учитывать потребности его страны в энергетической безопасности.

Министр обороны Анита Ананд выступает в пятницу на открытии Галифаксского форума международной безопасности в Галифаксе. Она говорит, что ей интересны люди Украины. (Эндрю Воан / Канадская пресса)

Тем не менее, бывший президент, от которого, как многие ожидают, снова будет баллотироваться, признал, что Украина, которая изо всех сил пыталась избавиться от коррупции и застойной бюрократии советских времен, не готова к полноправному членству в вооруженных силах Запада.

Однако Порошенко сказал, что страна находится в нескольких световых годах от того места, где она началась, и необходимо реализовать программу радикальных реформ, реализованную при его правительстве.

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Порошенко заявил, что в условиях, когда на границе находится более 100000 российских солдат, а в двух восточных регионах его страны усиливается марионеточная война, одной из рассматриваемых военных мер должна стать дорога к членству в НАТО.

«Почему Украина не может иметь План действий по членству в этой ситуации? Это просто пряник для реформ», — сказал он, добавив, что соседи его страны, безусловно, понимают риски.

«Европе нужна демократическая Украина. Европе нужна европейская Украина. Европе нужна безопасная Украина. Европе нужна независимая от России Украина».

Президент России Владимир Путин появился 20 октября, поскольку давление со стороны США и европейских стран не смогло убедить его правительство вывести свои войска из нестабильного пограничного региона с Украиной. (Алексей Дружинин / Sputnik / AFP / Getty Images)

В течение нескольких недель давлению со стороны США и европейских стран не удавалось убедить правительство президента России Владимира Путина вывести свои войска из нестабильного приграничного региона.

Членство Украины в НАТО — это одна из так называемых красных линий России.

Путин обвинил Запад в постоянных попытках спровоцировать Москву, которая недавно закрыла офис связи в штаб-квартире коалиции в Брюсселе.

Порошенко встревожило предположение, что Путин не допустит членства Украины в НАТО без возражений.

«Мы — свободная демократическая страна, самая большая по площади в Европе», — сказал он.

«Как вы думаете, нам нужно спрашивать у Путина разрешения на вступление в НАТО? Как вы думаете, это демократический путь? Я говорю нет».