Первоначально проиграв 4: 0, Россия снова в силе и теперь уступает Канаде 2, 5: 3, выходя в третий период их предматчевого матча на чемпионате мира среди юниоров.

Семен Демидов забил первый гол России в силовой игре, подхватив бобслейный мяч канадского защитника из-за сетки и пробив ничего не подозревающего Дилана Гаранда, сделав счет 4: 1.

Канада дала России много шансов вернуться в игру в начале периода, выполнив три пенальти до пятиминутной отметки периода.

Матвей Мичков забил второй гол сборной России с четвертого пенальти за Канаду за этот период, когда он выстрелил один раз в Себастьяна Коса, чтобы сократить разницу до 4-2 за девять минут до конца тайма.

Мейсон Мактавиш ответил в пользу Канады в 16:28 того периода, обыграв российского вратаря Ярослава Аскарова и забив свой второй гол в матче, вернув Канаде преимущество в три гола.

За две минуты до конца периода Александр Башин вернул сборной России в створ двумя голами, мощно пробив мимо Косы с острого угла.

Кусса заменил Гаранда в сетке ворот Канады в середине второго тайма.

Канада ведет 29-21 раунд после 40 минут.