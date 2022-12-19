Канада требует $26 млн активов от российского олигарха Романа Абрамовича

Правительство премьер-министра Джастина Трюдо намерено конфисковать санкционные активы на сумму 26 миллионов долларов у российского олигарха Романа Абрамовича, а доходы от конфискации использовать для помощи в восстановлении Украины и компенсации жертвам войны.
Канада впервые применила закон, разрешающий конфискацию подпадающих под санкции активов по решению суда. Министр иностранных дел Мелани Джоли заявила, что страна первой в G7 внедрила меры против России.
Целевые активы принадлежат Granite Capital Holdings Ltd. , компания, принадлежащая Абрамовичу, согласно пресс-релизу Госдепартамента в понедельник.
Теперь Джоли нужно будет подать заявление в суд, чтобы безвозвратно конфисковать активы в пользу федерального правительства.
«В случае конфискации вырученных средств они могут быть использованы для восстановления Украины и компенсации жертвам незаконного и неспровоцированного вторжения путинского режима», — говорится в заявлении правительства.
Закон, разрешающий такую конфискацию, был принят в июне, но Джоли сообщила Bloomberg News в прошлом месяце, что его исполнение затруднено из-за нехватки ресурсов полиции для выявления и ареста активов, подпадающих под санкции.
В октябре правительство объявило о выделении 76 миллионов долларов на финансирование нового специализированного офиса в Департаменте исполнения наказаний Джолли и дополнительную поддержку Королевской канадской конной полиции.
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