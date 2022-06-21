Канадец Феликс Оже-Альяссим финишировал шестым на Уимблдоне.

Канадец Феликс Оже-Альяссим занимает шестое место на Уимблдоне.

Игрок из Монреаля финишировал девятым в ATP Tour, но поднялся на три позиции до третьего турнира Большого шлема в сезоне, поскольку дисквалификация российского игрока из-за вторжения в Украину выбила из игры Даниила Медведева, посеянного под номером 1 и 8, а . 2. Александр Зверев выписан из-за травмы лодыжки.

В прошлом году 21-летняя Оже-Альяссим дошла до четвертьфинала чемпионата по травяным покрытиям. Канадец Денис Шаповалов, который проиграл в полуфинале Новаку Джоковичу в 2021 году, но имеет серию из пяти поражений, занимает 13-е место.

Между тем, Джокович и Рафаэль Надаль будут на противоположных сторонах ничьей под номерами 1 и 2 соответственно.

Этого не было на Открытом чемпионате Франции в прошлом месяце, когда Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале на пути к завоеванию своего 22-го титула Большого шлема.

В женской лотерее Серены Уильямс будет 23-кратная победительница турниров Большого шлема, но она не будет посеяна.

Канадка Бьянка Андрееску, чемпионка US Open 2019, также не попала в рейтинг. Габриэла Домбровски из Оттавы и ее партнерша из Мексики Джулиана Олмос заняли третье место в женском парном разряде.

Розыгрыш состоится в пятницу, а турнир начнется в понедельник.

С 2021 года рейтинги мужских и женских одиночных игр составляются на основе мировых рейтингов.

Уильямс не играла на соревнованиях с тех пор, как в прошлом году сошла с дистанции после матча первого круга Уимблдона. Она получила wildcard для участия в одиночном турнире Всеанглийского клуба, который начнется на следующей неделе, и, таким образом, она может сыграть с кем угодно в первом раунде.

Ига Шветич из Польши станет лучшим посевным на Уимблдоне.