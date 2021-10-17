Канадец Фернандес выходит в финал Кубка Билли Джин Кинг

10 октября 2021 г .; Индиан-Уэллс, Калифорния, США; Лейла Фернандес (Канада) радуется победе над Анастасией Павлюченковой (Россия) в третьем сете матча третьего круга на BNP Paribas Open в Indian Wells Tennis Park. Джейн Камин-Oncea-США СЕГОДНЯ Спорт

ТОРОНТО (Рейтер) – Финалистка US Open Лейла Фернандес решила не представлять Канаду на финале Кубка Билли Джин Кинг в Праге в следующем месяце, сообщил в четверг Канадский теннисный фонд.

Кэрол Гао заменит 19-летнего Фернандеса, который на этой неделе был нокаутирован в 1/8 финала на Индиан-Уэллсе в своем первом турнире после проигрыша британке Эмме Радокано в финале Открытого чемпионата США.

«Для меня всегда было честью представлять свою страну», – сказал Фернандес, занимающий 28-е место в мире, в пресс-релизе. «Канада предоставила мне и моей семье так много возможностей, и в последние несколько недель поддержка Канады означала для меня весь мир.

«Поразмыслив, я принял решение не играть в финале BJK Cup. Я желаю своей команде всего наилучшего в ноябре!»

Фернандес провела выдающийся сезон, во время которого она выиграла Monterrey Open в марте, выиграв свой первый титул WTA.

Она резко поднялась в финале турнира Большого шлема в Нью-Йорке, где ее доступ к финалу включал в себя победу над действующей чемпионкой Наоми Осака, трехкратной победительницей турниров Большого шлема Анжелик Кербер и второй ракеткой мира Ариной Сабаленко.

После поражения в Индиан-Уэллсе Фернандес сказала, что это был долгий сезон, и она не была уверена в своих планах играть на оставшуюся часть года, и ей нужно встретиться со своей командой и посмотреть, где она находится морально и физически.

«Это был долгий сезон, и мы понимаем ее решение», – сказал временный капитан сборной Канады Сильвен Бруно.

«Тем не менее, мы рады возможности приветствовать Кэрол в команде на финале. Кэрол показала на своем предыдущем опыте, что она отличный командный игрок. Она будет очень ценным дополнением к команде».

26-летняя Чоу за свою карьеру сыграла три матча Кубка Билли Джин Кинг, последний раз в апреле, когда она и Ребекка Марино обыграли Ивану Йорович и Александру Крунич в матче мертвых каучуковых пар, когда Канада обыграла Сербию 4: 0.

Помимо Чжао, в состав сборной Канады по финалу Кубка Билли Джин Кинг также войдут Марино, Габриэла Домбровски и Франсуаза Абанда.

Канада начнет соревнования на корте с твердым покрытием с 1 по 6 ноября, сразившись с Францией и Федерацией тенниса России в группе А.

Сообщает Фрэнк Бинг. Редакция Кена Ферриса

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