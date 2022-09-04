Канадец Шаповалов проиграл Рублеву в 5 сетах марафона на Открытом чемпионате США

Россиянин Андрей Рублев обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 6-4, 2-6, 6-7 (3), 6-4, 7-6 (7) в тяжелом мужском одиночном матче третьего круга в субботу на US Open.

Шаповалов из «Ричмонд Хилла» забил 23 эйса и 76 виннеров в матче, который длился четыре часа и семь минут. Но он также допустил 72 невынужденных ошибки по сравнению с 38 у Рублева с девятым номером, который финишировал с девятью эйсами и 38 победителями.

Хотя оба игрока сделали по четыре брейка, Рублев сделал это с вдвое меньшим количеством моментов, чем Шаповалов (девять из 17). Шаповалов вышел на бой последним канадцем, оставшимся в одиночном разряде на турнире Большого шлема.

Рублев в четвертый раз обыграл Шаповалова и повел 5:4 в пятом сете, но канадец, отыграв три очка в матче, сделал свой четвертый брейк и сделал счет 5:5. Затем двое застрявших служат для форсирования тай-брейка.

Уступив 3:0, Шаповалов вернулся и сделал счет 3:3. Рублев повел 5:3, а канадец снова вернулся и сделал счет 5:4.

Рублев повел 8-4, а Шаповалов изо всех сил пытался сделать счет 8-6, ему удалось сделать счет 9-7, но это было максимально близко к Шаповалову.

Рублев и Шаповалов оставались на подаче в течение первых девяти матчей первого сета, прежде чем Рублев сделал свою первую попытку прорыва и выиграл со счетом 6-4. Шаповалов боролся со своей первой подачей (39 процентов) и не реализовал ни один из своих двух брейк-пойнтов.

Но канадец отыгрался во втором сете, забив пару брейк-пойнтов на пути к преимуществу 5-1. После того, как Рублев провел подачу, Шаповалов сделал это, выиграв 6: 2 и сравняв счет.

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Шаповалов выбыл из US Open в третьем раунде остросюжетного боевика Канадец уступил Андрею Рублеву 6-4, 2-6, 6-7 (3), 6-4, 7-6 (10-7) и завершил свою карьеру на Открытом чемпионате США.

Канадец улучшил свою первую подачу до 51 процента и вошел в третий сет, забив семь эйсов по сравнению с одним эйсом Рублева.

Эти двое вернулись на подачу в течение первых шести игр третьего сета, чтобы добиться тай-брейка. Но канадец был лучшим, обеспечив победу со счетом 7: 3 при преимуществе 2: 1.

Но Рублев форсировал пятый сет и выиграл сет, взяв четвертый 6-4. И хотя Шаповалов на данный момент сделал 18 эйсов — у Рублева их было пять — у канадца было всего 52 процента на первой подаче (у Рублева было 60 процентов), и оба игрока сделали по три брейка, хотя у Шаповалова были двойные шансы (14-7).

Ранее в тот же день Лейла Фернандес из Лаваля, Кью, и ее российская партнерша Дарья Сэвил проиграли свой женский парный матч второго круга 7-6 (5), 3-6, 6-7 (10) американке Бернарде Пера. Далма Гальвиа из Венгрии.

Габриэла Дабровски из Оттавы и партнерша по женскому парному разряду Джулиана Олмос из Мексики сыграют в 1/8 финала в воскресенье против Ины Шибахара из Калифорнии и Асии Мухаммад.

Фернандес и Домбровски встретятся друг с другом в смешанном парном турнире со своими партнерами в воскресенье в 1/8 финала. Фернандес будет соревноваться с американцем Джеком Соком, а Домбровски сыграет с австралийцем Максом Перселлом.

№1 в Святеке продолжает свой путь к своему первому титулу в США

Лучший посев Ига Свиятек победила Лорен Дэвис со счетом 6-3 6-4 и вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата США.

Swiatek выиграл последние пять игр группы B и имеет потенциальный путь к US Open, который не включает в себя каких-либо предыдущих чемпионов турнира. Поскольку Серена Уильямс завершила карьеру после поражения в пятницу, в турнире не осталось ни одного чемпиона.

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Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open Легенда тенниса Серена Уильямс проиграла Агле Томлянович в матче третьего круга Открытого чемпионата США, что потенциально положило конец исторической 25-летней карьере Уильямс.

Это может открыть дверь для Swiatek — и все взгляды теперь прикованы к игроку, размещенному на рекламном щите Times Square.

Дэвис, которая впервые вышла в третий раунд Открытого чемпионата США, нуждалась в тренере, чтобы проверить ее во время первого сета. Она взяла небольшой перерыв, но остаток матча провела без происшествий.

Двукратная чемпионка Открытого чемпионата Франции Свиятек вышла на Открытый чемпионат США со счетом 4-4 только в последних восьми матчах, выиграв 37 матчей подряд, но ей было весело во время матчей на Флашинг-Медоуз. У нее было 25 побед против Дэвис.

Сватик сыграет с немкой Джули Нимейер в 1/8 финала. Нимейер, дебютировавшая на турнире, в субботу обыграла Зинг Кенвен со счетом 6-4, 7-6(5).

Ига Святек вступила во вторую неделю #USOpen В последующие годы! pic.twitter.com/vrGdnZyS0M И[مدش].usopen

Надаль нокаутировал Гаске в двух сетах

Рафаэль Надаль добился успеха в своем последнем одиночном матче Открытого чемпионата США, победив Ришара Гаске со счетом 6:0, 6:1, 7:5.

Второе семя Надаль порезался ракеткой о переносицу во время победы во втором раунде. В субботу вечером на стадионе Артура Эша он немного замедлился.

Надаль выиграл четыре из своих 22 титулов Большого шлема на Открытом чемпионате США, последний раз в 2019 году, когда он в последний раз участвовал в турнире с твердым покрытием. Надаль, выигравший свой 30-й матч вечера на стадионе Артура Эша, сказал, что его нос чувствовал себя лучше во время матча.

Надаль выиграл у Гаске 34 сета подряд, и ему потребовалось чуть более двух часов, чтобы выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата США. В понедельник он сыграет с американским игроком Фрэнсисом Тиафо. Тиафо, первый американец после Марди Фиш в сезоне 2010-12, вышедший в четвертый раунд Открытого чемпионата США за три года подряд, выбил Диего Шварцмана с 14-м номером 7-6 (7), 6-4, 6-4.

У Надаля карьерная отметка 2-0 против Тиафо.

Пегула впервые вышла в 4-й раунд

Джессика Пегула впервые вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата США, победив Юань Ю 6-2, 6-7 (6), 6-0.

Пегула, занявшая восьмое место, упустила возможность закрытия, когда на тай-брейке набрала матч-пойнт, но через полчаса преодолела третий сет.

У Пегулы, 28-летнего американца, чьи родители владеют клубами НФЛ «Баффало Биллс» и «Баффало Сейбрз» НХЛ, почти в два раза больше победителей, чем у Юаня (35–18).

Джессика Пегула в третий раз в этом году вышла в четвертый раунд турнира Большого шлема! pic.twitter.com/wETWj2yzl0 И[مدش].usopen

Далее для Пегулы: Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова встретится в понедельник с выходом в четвертьфинал.

В субботу Пегула вышла со счетом 0:2 в матчи третьего круга на Flushing Meadows, где проиграла на этом этапе Квитовой в 2020-м и Белинде Бенчич в 2021-м.

Пегула начала свою карьеру в турнирах Большого шлема, поднявшись с 3-го места на 8-е. С тех пор она поднялась со счетом 22-7, включая выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии каждый из последних двух лет и Открытого чемпионата Франции в этом году.

Квитова стирает пару матчболов на пути к победе

Квитова стерла пару матчболов и превратила свой четвертый в преимущество Гарбинье Мугуруса 5-7, 6-3, 7-6 (12-10) в двукратном матче Лиги чемпионов.

Квитова в седьмой раз вышла в четвертый раунд Flushing Meadows. В последний раз она доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата США в 2017 году.

Она продолжала возвращаться — после поражения в первом сете, уступая 5-2 в третьем, имея очко от поражения дважды при 6-5.

чистое удовольствие для @Петра_Квитова ! pic.twitter.com/YBXafdanT0 И[مدش].usopen

Вот как близко это было: Квитова набрала 109 очков, а Мугуруса — 108.

Потребовался тай-брейк финального сета с новым форматом, чтобы определить победителя. В этом году четыре турнира Большого шлема согласились принять единую систему, в которой третьи сеты женских матчей и пятые сеты мужских матчей определялись по формуле от первого до 10, в которой две победы; Раньше на US Open проходили традиционные настройки с первого по седьмой.

Квитова, левша и победительница Уимблдона 2011 и 2014 годов, преодолела 12 двойных ошибок при 14 эйсах и 50 победителях. Она улучшилась до 6-1 против Мугурузы с 9-м номером, чемпионки Открытого чемпионата Франции в 2016 году и Уимблдона в 2017 году.

В другом женском одиночном разряде в субботу двукратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису Виктория Азаренко обыграла Петру Мартич со счетом 6:3, 6:0. Двукратная вице-мисс Каролина Плишкова обыграла золотую медалистку Олимпийских игр в Токио Белинду Бенчич со счетом 5-7, 6-4, 6-3. Даниэль Коллинз сохранила три сет-очка на тай-брейке и обыграла Ализе Корне со счетом 6-4, 7-6 (11-9) в матче с участием двух человек, в котором выбыла бывшая чемпионка Открытого чемпионата США.

19-летний Алькарас победил Броксби

Карлос Алькарас стал самым молодым игроком после Пита Сампраса в 1989 и 1990 годах, вышедшим в четвертый раунд Открытого чемпионата США соответственно. 19-летний Алькарас нокаутировал Дженсона Броксби 6-3, 6-3, 6-3. Алькарас попал в последнюю восьмерку в прошлом году в возрасте 18 лет.

Алькарас проиграл 3:0 в третьем сете, выиграл шесть матчей подряд и обыграл Броксби. В прошлом году Броксби было 20 лет, когда он вышел в четвертый раунд, где Новак Джокович нокаутировал его в четырех сетах.

Всегда в пути, Алькарас, по-видимому, продул пару кроссовок и нуждался в смене обуви во время матча. Еще одну пару кроссовок он подарил болельщикам в честь победы.

Испанец вышел вперед, чтобы сыграть с хорватом Марином Чиличем с 15-м номером, который позже в субботу победил Дэна Эванса с 20-м номером 7-6 (11), 6-7 (3), 6-2, 7-5 в третьем раунде.