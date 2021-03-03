Канадка Меган Фаррелл чуть не попала на пьедестал почета на чемпионате мира по фигурному катанию в Словении

Канадка Меган Фаррелл во вторник финишировала на подиуме и заняла четвертое место в женском параллельном слаломе на чемпионате Мировой серии по сноуборду в Словении.

Житель Брейсбриджа, Юте, финишировал с результатом 59,53.

Россиянка София Надиршина выиграла золото с результатом 58,13, за ней следуют Рамона Терезия Хофмайстер из Германии (58,25) и Селена Йорг (59,13).

Дженнифер Хокриг из Торонто заняла 18-е место со счетом 1: 01.21.

Смотреть | Софья Надирщина стоит на вершине параллельной извилистой платформы:

Через день после того, как она выиграла серебро в финале параллельного слалома, россиянка София Надришина победила немку Рамону Терезию Хофмайстер и выиграла золотую медаль в финале параллельного слалома на чемпионате мира по фигурному катанию в Рогла, Словения. 3:45

Четвертое место Фаррелл занял через день после того, как он занял восьмое место в гигантском слаломе среди женщин. Йорг выиграл золото в этой гонке, за ним последовали Надиришина и Юлия Дуймовиц из Австрии.

Смотреть | Фаррелл занимает четвертое место на чемпионате мира по фигурному катанию:

Меган Фаррелл из Брейсбриджа, Онтарио. Селена Йорг из Германии выбила с финиша в финале среди юниоров чемпионата мира по фигурному катанию в Рогле, Словения. 3:13

Что касается мужчин, то Арно Годе показал лучший результат в слаломе Канады, заняв 17-е место с результатом 55,91.

Бенджамин Карл и Андреас Бромигер выиграли золото и Австрию соответственно, за ними следует россиянин Дмитрий Логинов.

Смотреть | Австриец Бенджамин Карл массово выигрывает в мужском параллельном слаломе:

Австриец Бенджамин Карл обыграл соотечественника Андреаса Промигера в финале параллельного слалома чемпионата Мировой серии по сноуборду в Рогле, Словения. 3:44

Даррен Гарднер (Берлингтон, Онтарио) занял 21-е место с результатом 56,27.