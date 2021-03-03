Канадка Меган Фаррелл чуть не попала на пьедестал почета на чемпионате мира по фигурному катанию в Словении

Канадка Меган Фаррелл во вторник финишировала на подиуме и заняла четвертое место в женском параллельном слаломе на чемпионате Мировой серии по сноуборду в Словении.
Житель Брейсбриджа, Юте, финишировал с результатом 59,53.
Россиянка София Надиршина выиграла золото с результатом 58,13, за ней следуют Рамона Терезия Хофмайстер из Германии (58,25) и Селена Йорг (59,13).
Дженнифер Хокриг из Торонто заняла 18-е место со счетом 1: 01.21.
Смотреть | Софья Надирщина стоит на вершине параллельной извилистой платформы:
Четвертое место Фаррелл занял через день после того, как он занял восьмое место в гигантском слаломе среди женщин. Йорг выиграл золото в этой гонке, за ним последовали Надиришина и Юлия Дуймовиц из Австрии.
Смотреть | Фаррелл занимает четвертое место на чемпионате мира по фигурному катанию:
Что касается мужчин, то Арно Годе показал лучший результат в слаломе Канады, заняв 17-е место с результатом 55,91.
Бенджамин Карл и Андреас Бромигер выиграли золото и Австрию соответственно, за ними следует россиянин Дмитрий Логинов.
Смотреть | Австриец Бенджамин Карл массово выигрывает в мужском параллельном слаломе:
Даррен Гарднер (Берлингтон, Онтарио) занял 21-е место с результатом 56,27.