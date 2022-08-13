Канадская разведка заявила, что Россия потеряла более 90 самолетов над Украиной

Потери России в Новофедоровке снизят возможности оккупантов по проведению воздушных операций на временно захваченных территориях юга Украины.

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В отчете также говорится, что несколько российских самолетов были уничтожены или «выведены из строя» в результате серии взрывов на аэродроме Новофедоровка недалеко от Чаки в Крыму.

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Канадская разведка считает, что потери России на аэродроме снизят способность Москвы проецировать авиационную мощь на оккупированные территории на юге Украины и в северо-западной части Черного моря.

9 августа на аэродроме Новофедоровка под Саги в оккупированном Россией Крыму произошла серия взрывов. «Было взорвано несколько авиабоеприпасов», — сообщает Россия, добавляя, что в результате «несчастного случая» один человек погиб и 14 получили ранения.

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Позже Forbes сообщил, что в результате взрывов было уничтожено от восьми до двадцати четырех российских самолетов.

Причина взрыва пока не установлена, хотя анонимный сотрудник украинской службы безопасности указал, что ответственность за взрыв может нести группа украинского спецназа.

Прочитать исходную статью Новый голос Украины