science

Канадские радиолокационные спутники помогут Украине противостоять российскому вторжению

11 марта, 2022
Marfa Fedoroa

Канадская авиакомпания вносит свой вклад в помощь Украине в борьбе с российским вторжением.

Правительство Канады предоставило MDA разрешение на сбор спутниковых изображений запретных зон в Украина Компания из Онтарио объявила об использовании радара с синтезированной апертурой (SAR) во вторник (8 марта).

READ  Союз запускает первый спутник Арктика-М

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.