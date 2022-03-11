Канадские радиолокационные спутники помогут Украине противостоять российскому вторжению

Канадская авиакомпания вносит свой вклад в помощь Украине в борьбе с российским вторжением.

Правительство Канады предоставило MDA разрешение на сбор спутниковых изображений запретных зон в Украина Компания из Онтарио объявила об использовании радара с синтезированной апертурой (SAR) во вторник (8 марта).

«Изображения, полученные с помощью технологии MDA SAR, которая уникальна своей способностью видеть в любых погодных и облачных условиях, будут объединены с другими источниками изображений от коммерческих компаний по наблюдению за Землей для разработки всеобъемлющих разведывательных отчетов в режиме реального времени для украинских государственных чиновников», Майк Гринли, генеральный директор MDA Он сказал в заявлении Вторник.

«Для нас большая честь иметь возможность использовать возможности наших радиолокационных спутников, чтобы внести свой вклад в эти международные усилия, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь украинскому правительству защитить своих граждан», — добавил он.

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Возможности РЛС МДА велики. Например, компания построила Radarsat-2, который с декабря 2007 года находится на орбите нашей планеты, а также трехкосмический аппарат Radarsat Constellation, выведенный на околоземную орбиту. На ракете SpaceX Falcon 9 В июне 2019 г.

В кратком заявлении Гринли не указывалось, какие фотографии других компаний увидит MDA. Есть несколько возможностей. Например, в Колорадо Капелла Космос Также были сделаны РСА снимки Украины, которые Россия вторглась 24 февраля. .

и космический корабль, управляемый Maxar Technologies, планета И черное небо Изображения вторжения и его последствий были запечатлены в оптическом свете. Например, Maxar недавно выпустил серию скриншотов, которые Показан серьезный ущерб За продуктами, домами и другими гражданскими постройками в осажденном украинском городе Мариуполе.