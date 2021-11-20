Канадский деревенский щелкунчик

Есть только один канадский Щелкунчик.

На потрясающем фоне, который воспроизводит пейзажные картины канадской группы из семи художников, дань уважения Канаде хореографа Бенгта Юргена вызывает трепет.

Ожидайте неожиданного от «Щелкунчика: канадская традиция».

Где еще можно встретить танцующих и порхающих белок? Нигде больше вы не встретите лесорубов во всепогодных туфлях, танцующих в неистовом танце.

Забудьте о гостиных в викторианском стиле с элегантными дамами в изысканных платьях. Забудьте о тех гетеросексуалах, которые носят бархатные пальто. Щелкунчик выполнен в деревенском стиле.

Версия Йоргена открывает широкие окна, впуская дуновение свежего воздуха. Щелкунчик Юрген, объединяющий взгляд на Рождество, расположен в небольшом канадском городке.

В этом году постановка состоится в Концертном зале FirstOntario в Гамильтоне 4 декабря, и в ней участвуют два артиста, которые приняли Канаду как родину танца.

Момока Мацуи родился в Фуджуке, Япония. Даниэль да Силва из Сан-Паулу, Бразилия. Работа лесорубов может быть чужой для этих двоих, но оба танцора приняли канадскую культуру. Они оба убежденные поклонники Ballet Jorgen и их местный взгляд на классику европейского танца.

«Я приехал в Канаду, потому что мой учитель в Японии Джереми Нейсмит был из Торонто, — говорит Мацуи. Когда он вернулся в Канаду, она последовала за ним. Я начал заниматься балетом в Японии, когда мне было 9 лет. Я всегда любил красоту танца и хотел сделать балет своей карьерой. В Канаде она училась в Национальной школе балета в Торонто и танцевала в качестве одного из поваров в балете Джеймса Коделки «Русский Щелкунчик». Мне было 15 лет ».

Мацуи присоединилась к Ballet Jorgen, потому что это казалось ей идеальной компанией.

«Она меньше ростом, и ее музыкальный репертуар заставляет меня много танцевать».

Мацуи увидела «Щелкунчика» в Японии, когда в ее родной город приехала российская компания. Ей было восемь лет.

«Тогда я знал, что хочу стать танцором. Это было непросто. Приходится много тренироваться. И вы должны переносить свое тело в трудные места. Это требует серьезной концентрации, но вам также нужна свобода, чтобы вы могли Поддайтесь музыке и шагам «.

Да Силва начал заниматься балетом, когда ему было пятнадцать, что было слишком поздно для того, кто хотел танцевать карьеру.

«Балет не является частью нашей культуры в Бразилии», — говорит он. «Танцы популярны, но балет не имеет такого же эффекта в моей стране. Мне пришлось много наверстывать упущенное. Дело в том, что я люблю танцевать. Я очень физичен, и мне нужно вложить в него свою энергию. Для меня танец — это преодоление трудной задачи ».

Мацуи и да Силва любят тот факт, что Ballet Jorgen путешествует по городам и маленьким городкам Онтарио, где иначе люди, возможно, не увидели бы танец.

«Речь идет о людях в аудитории. Они ценят, что мы здесь.» Не многие из них раньше видели танцоров на сцене «, — говорит да Силва. Это не имеет значения. Люди, которые приезжают, рады нас видеть, и мы чувствуем с ними настоящую связь ».

И Мацуи, и да Силва любят философию Ballet Jorgen и его основателя Бенгта Йоргена.

«Он скромный, — говорит да Силва. «Здесь нет никаких претензий. У каждого есть личность и свой стиль танца, и все мы работаем в гармонии».

«Я люблю дарить балет людям, которые его раньше не видели», — говорит Мацуи. «Они говорят нам, как сильно любят его, и это заставляет нас чувствовать себя хорошо».

Ballet Jorgen — небольшая труппа из 12 танцоров и трех студентов. Иногда используют и местных детей. Речь идет о доступе и доступности для масс. Основанная хореографом Бенгтом Юргеном в 1987 году, она намеревалась привнести балет в такие малообеспеченные места, как Гамильтон.

Щелкунчик Йоргена был впервые сделан в 2008 году и является канадским с C.

26-летний Мацуи и 32-летний Да Силва любят танцевать и находят особую связь между этим балетом и принятой страной Канадой.

«Действие происходит в Канаде примерно в 1911 году, в маленькой заснеженной деревне. Община собирается вместе в своей маленькой школе, чтобы отпраздновать Рождество. Здесь происходит волшебство», — говорит да Силва. «У него есть настоящее чувство общности».

Юрген Балет

Что: Щелкунчик: канадская традиция

Место проведения: Концертный зал FirstOntario

Когда: 4 декабря, 14:00.

Билеты: 37 — 99 долларов (дополнительные сборы и налоги).

Позвоните по телефону 905-546-3100 или зайдите на сайт coreentertainment.ca/events/details.

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