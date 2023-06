Канадский подросток приехал в раздираемую войной Украину, чтобы снять документальный фильм

Нажмите, чтобы развернуть Друзья и семья Макса Хоменко со слезами на глазах прощались с ним, наблюдая, как он направляется в столицу Украины, опасное место из-за частых бомбардировок с воздуха из России. 19-летний виннипегский кинорежиссер решил задокументировать реалии войны в своей родной стране. Проект под названием «Stand Free» или «Submit» расскажет историю Ярославы, молодой украинки, которая продолжает свою жизнь в Киеве в разгар войны. Поездка Хоменко планировалась больше года и является для него дорогим проектом. «На следующий день после начала войны я не мог себя контролировать, — сказал Хоменко CTVNews.ca. — В моей голове было так много эмоций и чувств, что, честно говоря, я не знал, как это передать». интервью. «Я понял, что лучший способ для меня общаться и демонстрировать свои чувства — это направить это на мою страсть к кинопроизводству». Украинский канадец стал первым членом своей семьи, родившимся за ее пределами. Украиначто позволило ему узнать больше о своем наследии и помочь другим понять влияние войны на украинцев во всем мире. Хоменко открыл для себя кинопроизводство в возрасте 15 лет и в 2021 году отправился в Ванкуверскую киношколу для прохождения годичной программы. Примерно во время его окончания Россия вторглась в Украину. Хоменко говорил с CTVNews.ca за 36 часов до отъезда в Киев, один из наиболее пострадавших городов Украины. риски зоны боевых действий 6 июня более Украинские контратаки сбили 30 российских крылатых ракет и беспилотников. Это была уже шестая атака на Киев за последние сутки. Столица была ниже непрекращающееся давление с начала войны, С ответственными отчетами Тысячи убитых и раненых за более чем год по всей стране. «Если я скажу вам, — сказал Хоменко перед уходом, — нет, я не нервничаю. Я не боюсь этого: «Я буду лжецом. Честно говоря, я лжец». «Но во мне есть что-то вроде внутреннего чутья. Есть ощущение, что все будет хорошо». В результате боевых действий пострадали многие здания в Киеве и других частях Украины, в том числе родовой дом Хоменко. «Мой дом в Украине, где я вырос, разбомбили, — сказал он. — Дома не осталось». «Я видел это на видео, но мне нужно увидеть это вживую и увидеть своими глазами». Из-за требований безопасности при въезде в зону боевых действий никто из остальных 12 членов съемочной группы, работавших над фильмом, не мог въехать в Украину вместе с Хоменко. Он берет интервью и в одиночку снимает разрушение Киева. Хотя бомбежки стали Новая норма для многих, кто до сих пор проживает в УкраинеОпасности путешествия по стране были свежи в памяти родителей Хоменко. Перед въездом в страну он сказал матери, что у него может быть возможность пострелять на передовой. «Сегодняшний разговор с мамой был очень эмоциональным, когда я упомянул, что думаю поехать туда хотя бы на несколько часов», — сказал Хоменко. «Я видел то, что могло разбить ей сердце». Но если бы представилась возможность, говорит Хоменко, он не мог ее упустить. «Украинцы делают больше». более одного фильма Для него документальный проект — это не только возможность увидеть свою родину и реалии войны, но и помощь людям в Украине. Хоменко в партнерстве с Землячкой и другими украинскими организациями доставлял солдатам медикаменты, теплую одежду и средства женской гигиены. некоторые солдаты Особенно женщины, у них нет нужного оборудования — Например, некоторые носят слишком большие шлемы. Проточная вода, Интернет и методы разогрева практически отсутствуют на передовой, где люди невоенного происхождения сражаются вместе с обученными солдатами. Хоменко сказал, что когда проект будет завершен, часть доходов от документального фильма будет передана благотворительным организациям, помогающим людям по всей Украине. READ Президент Украины посещает передовые силы в Харькове, поскольку на востоке Украины бушуют бои «Я не мог сидеть в Ванкувере и жить мирной жизнью без стресса, в то время как мои друзья и семья боролись и страдали в этой ужасной ситуации», — сказал он. «Итак, дело дошло до сути: я просто понял, что должен сделать больше, когда дело дошло до этой ситуации». Документальные подробности Хотя Хоменко снимает части внутри Украины самостоятельно, у него есть команда из 12 человек, которые помогут сделать документальный фильм реальностью. Большая часть команды осталась в Ванкувере, но небольшая группа из пяти человек, состоящая из продюсеров, режиссеров и звукорежиссеров, вместе с Хоменко отправилась в Европу. Экипаж получил финансирование проекта от различных грантов и частных инвесторов. «Это кажется сюрреалистичным», — сказал он. «Я не смог бы сделать такой проект без помощи моей команды. Они так поддерживают меня, всегда готовы помочь и постоянно делают все возможное, чтобы этот проект состоялся». Несмотря на то, что документальный фильм сосредоточен на конкретной истории, Хоменко говорит, что съемочная группа также снимала людей со всей Канады, Великобритании, Грузии и Словакии, чтобы запечатлеть более широкие последствия войны. «Мы также хотим, чтобы западный мир понял: почему это на самом деле имеет для нас значение? Почему эта война актуальна?» — сказал Хоменко. «В первую очередь мы сосредоточимся на украинской жизни и на том, как это распространилось за пределы Украины и повлияло на весь мир». Путешествие, меняющее жизнь Хотя там по работе, Хоменко не может не будоражить ситуацию. Он верит, что поездка изменит жизнь. Хоменко знает, как «безумно» для 19-летнего подростка планировать бюджет, снимать и создавать документальный фильм о продолжающейся войне. «Например, зачем мне уезжать из Ванкувера и делать это? Это не имеет смысла», — сказал он. «Даже когда я говорю людям сейчас, они смотрят на меня как на сумасшедшего. И вы знаете, очевидно, что я сумасшедший. Но это сумасшедшие эмоции». Хоменко въехал в Украину 31 мая и остановился во Львове, где планировал взять интервью у работников военных госпиталей, журналистов и людей, бежавших с востока Украины. Он запланировал на шесть-восемь недель пребывания в стране, чтобы собрать необходимые материалы. Затем он планировал поехать в Киев, где снял бы видео, показывающее, как происходит бомбежка, а также уже нанесенный ущерб. Оттуда он планирует отправиться в сельскую Украину, чтобы посмотреть, как война повлияла на небольшие общины. «Там были обнаружены массовые захоронения, и в этих городах были совершены ужасные военные преступления», — сказал он. Наконец, он планирует добраться до разбомбленного дома бабушки и дедушки. «Я нервничаю, видя это, потому что одно дело слышать, что там произошло, и одно дело видеть какие-то фотографии,[но]на самом деле быть в этой среде и видеть эти братские могилы, видеть разрушенные дома… Вот что сделает эту поездку такой эмоциональной и изменит жизнь, потому что мы не можем сравнить ее ни с чем в Канаде». READ Евровидение-2023: Гранд-финал впервые в кинотеатрах

The Ukrainian-Canadian is the first member of his family born outside of Ukraine, which has driven him to learn more about his heritage and help others understand the impact the war is having on Ukrainians around the world.

Khomenko discovered filmmaking at the age of 15, and headed to Vancouver Film School in 2021 for a year-long program. Around the time of his graduation, Russia invaded Ukraine.

Khomenko spoke to CTVNews.ca 36 hours before he left for Kyiv, one of the hardest-hit cities in Ukraine.

DANGERS OF THE WAR ZONE

On June 6, more than 30 Russian cruise missiles and drones were shot down by Ukrainian counter-offences. It was the sixth attack in as many days on Kyiv.

The capital has been under relentless pressure since the start of the war, with officials reporting thousands of casualties and injuries over the course of more than a year across the country.

"If I were to tell you that, 'No, I'm not nervous. I'm not scared of this,' I would be lying. Frankly, I am," Khomenko said before he left. "But there's some sort of gut instinct in me. There's some sort of feeling that everything is going to be OK."

Many structures in Kyiv and across parts of Ukraine have been damaged by the fighting, including Khomenko's grandparents' home.

"My house that's in Ukraine where I grew up, it got bombed. There's no more house left," he said. "I've seen it over video, but I need to see that in reality and see it with my own eyes."

Due to safety requirements for entering a war zone, none of the 12 other crew members working on the film were able to enter Ukraine with Khomenko. He is conducting the interviews and capturing the destruction of Kyiv on his own.

Although bombings have become the new normal for many still residing in Ukraine, the dangers of travelling across the country are present in the minds of Khomenko's parents.

He told his mom just before entering the country that he may have the opportunity to film on the front lines.

"The conversation with my mom today was quite emotional when I mentioned that I was thinking about going there even just for a few hours," Khomenko said. "It was something that I see could kind of just break her heart."

But if the opportunity pans out, Khomenko says, he could not pass it up.

"Ukrainians are doing more than that."

MORE THAN A FILM

For him, the documentary project does not only represent a chance to see his homeland and the realities of the war, but also to help the people in Ukraine.

Khomenko has partnered with Zemliachky and other Ukrainian organizations to bring medical supplies, warm clothing and feminine hygiene products to soldiers.

Some soldiers, particularly women, do not have proper equipment – for example, some are wearing helmets that are too big. Running water, internet and ways to warm up are almost non-existent on the front lines as people from non-military backgrounds fight side-by-side with trained soldiers.

When the project is completed, a portion of the documentary's proceeds will also be donated back to charities working to help people across Ukraine, Khomenko said.

"I couldn't just sit back in Vancouver and live a peaceful, non-stressful life, while my friends and my family are fighting and suffering in this horrible situation," he said. "So it got to that point: I just realized that I had to do more when it comes to this situation."

DETAILS OF THE DOCUMENTARY

Although Khomenko is filming the portions inside Ukraine on his own, he has a team of 12 others who will help make the documentary a reality.

The majority of the team stayed in Vancouver, but a small crew of five – made up of producers, directors and sound engineers – travelled to Europe with Khomenko.

The crew secured funding for the project from various grants and private investors.

"It kind of feels surreal," he said. "There's no chance that I can make a project like this without the help of my team. They're so supportive, they're always willing to help me, they go out of their way consistently to make sure that this project happens."

Despite the documentary’s focus on one particular story, Khomenko says the crew has filmed people from across Canada, the U.K., Georgia and Slovakia as well, in an effort to capture the broader effects of the war.

"We also want the Western world to understand: why does this actually matter to us? Why is this war relevant?" Khomenko said. "Primarily, we're going to focus on Ukrainian life, and how that has spread beyond Ukraine's borders and affected the whole world."

A 'LIFE-CHANGING' TRIP

Although he is there to work, Khomenko cannot help but bring emotions into the situation. He believes the trip will be life-changing.

Khomenko knows how "crazy" of an idea it is for a 19-year-old to budget, shoot and create a documentary about an ongoing war.

"Like why would I leave Vancouver and do this? It doesn't make sense," he said. "Even when I tell people now, they look at me like I'm crazy. And you know, obviously, I am. But it's a crazy kind of passion."

Khomenko entered Ukraine on May 31 and stopped in Lviv, where he planned to conduct interviews with military hospital workers, journalists and people who have fled eastern Ukraine. He has budgeted for about six to eight weeks in the country as a whole to gather the material needed.

He planned to go to Kyiv next, capturing video that will and showcase the shelling happening, as well as the damage already caused. From there, he planned to head to the rural parts of Ukraine to capture how the war has impacted smaller communities.

"There have been mass graves that are found there and have been terrible war crimes committed in these towns," he said.

Finally, he plans to make his way to the bombed house his grandparents own.

"I am nervous to see it because it's one thing to hear what's happened there, it's one thing to see a few photos, (but) actually to be in that environment and to see those mass graves to see the destruction of the houses… That's what's going to make this trip very emotional, and life-changing, because we can't compare that to anything in Canada," he said.

Похожие изображения Макс Хоменко стоит перед домом своего детства в сельской деревне на Украине. (внесено)



