Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с речью, в которой осудил рост авторитаризма во всем мире и призвал демократии жить в соответствии со своими идеалами посредством торговли и внешней политики.

«Если мы не будем двигаться вперед, в дело вступят другие силы, — сказал Трюдо в своем пятничном выступлении перед Советом по международным отношениям. » Исследовательский центр в Нью-Йорке, США.

Его речь вызвала резкую критику в адрес таких стран, как Россия и Китай, а также призвала Канаду и ее союзников укрепить свои обязательства в отношении прав человека с помощью экономических стимулов.

«Мы не можем отталкивать или наказывать или просто исключать плохие. Мы не можем сказать, например, что мы хотим, чтобы наши компании специально ограничивали количество критически важных полезных ископаемых, которые они покупают в Китае», — сказал Трюдо.

Вместо этого мы просто должны взять на себя обязательство получать наши жизненно важные минералы из мест, где запрещен принудительный труд. которые имеют стандарты безопасности. Это платит их работникам прожиточный минимум».

Позже он заметил: «Литий, произведенный в Канаде, будет дороже, потому что мы не используем рабский труд».

Китай является одним из крупнейших производителей лития — металла, используемого в сотовых телефонах и электрических батареях — в мире после Австралии и Чили.

Трюдо также добавил, что, хотя его администрация надеется сотрудничать с Китаем по таким вопросам, как окружающая среда, азиатская страна, по его оценке, становится «все более дестабилизирующей мировой державой».

Напряженность между двумя странами нарастала. Оттава обвинила Китай во вмешательстве в выборы и создании оффшорных «полицейских участков» в Канаде, а представитель Госдепартамента также заявил, что это «клевета».

В ноябре было распространено видео, на котором президент Китая Си Цзиньпин ругает Трюдо за предполагаемые утечки в СМИ содержания их частных дебатов. Министерство иностранных дел Китая опровергло утверждения о том, что между двумя лидерами высказывалась какая-либо критика, назвав их разговор «нормальным».

«Мы собираемся конкурировать с Китаем в вопросах прав человека, будь то в Синьцзяне, Гонконге или где-либо еще», — сказал Трюдо в пятницу, имея в виду регионы, где Китай обвиняют в подавлении движений за независимость посредством репрессий. Точно так же Китай отрицал совершение нарушений в этих районах.

Обращая внимание на Россию, Трюдо похвалил европейских союзников, которые «ранее зависели от российских ископаемых видов топлива», за то, что они вместо этого перешли к инвестированию в альтернативные экологически чистые источники энергии. Канадские пронефтяные группы ранее обвинялись в «авантюризме» на фоне призывов запретить российские энергоносители.

Правительство Канады открыто критиковало тотальное вторжение России в Украину, которое началось в феврале 2022 года, и критиковало «необоснованную и неспровоцированную агрессию», которая привела к «зверствам против украинцев».

«В Европе снова война, и авторитаризм на подъеме», — сказал Трюдо в пятницу. Враждебные государства по всему миру используют нашу экономическую взаимозависимость для своих собственных геополитических преимуществ.

Позже, в сегменте вопросов и ответов с президентом аналитического центра Ричардом Хаассом, премьер-министр более конкретно подчеркнул поддержку Канадой Украины, подчеркнув подготовку украинских сил и призвав увеличить расходы на оборону.

Это не просто: «О, война вернулась в Европу, и мы все должны об этом беспокоиться». Столп нашей системы, которому тоталитарное государство бросает прямой вызов, не должен преуспеть, — пояснил он, — Вот почему, сколько потребуется, сколько потребуется, даже глупости и ошибки [Russian President Vladimir] Решение Путина понятно всем.

Трюдо также представил видение окончания войны в Украине. Мы знаем, что это не заканчивается военным путем. Это заканчивается только каким-то политическим решением. Но Украина должна быть в состоянии это решить.

Посвящая свою аудиторию в Соединенных Штатах, премьер-министр Канады также призвал страну и ее союзников отступить от изоляционизма и решить проблему бедности и неравенства в пределах своих границ.

«Мы говорили о превосходстве нашей системы, но закрывали глаза на тиранию, трудовую эксплуатацию и ухудшение состояния окружающей среды на другом конце света — от этого зависит наше процветание», — сказал Трюдо.

«И этот бум? Чиновники не следили за тем, чтобы он был вовлечен во все сферы деятельности дома. Мы не выполнили обещание прогресса».