Канадский фельдшер по незнанию лечил свою дочь в смертельной аварии

Калгари, Альберта (AP) — Канадский фельдшер, который по незнанию оказал помощь своей дочери после автокатастрофы со смертельным исходом, пролил слезы, вспоминая красивую девушку, которая боролась до конца.

Хайме Эриксон был вызван в автокатастрофу в Северном Калгари 15 ноября и сидел с тяжелораненой девушкой, которую вытащили из машины и доставили в больницу, где она скончалась. Ее было трудно узнать из-за травм.

Только когда Эриксон вернулась домой в конце дня, ее встретили офицеры RCMP, которые сказали ей, что пациентом была ее 17-летняя дочь Монтана.

Эриксон поделилась с журналистами поздно вечером во вторник, описав свою дочь как успешную во всем, что ее интересует, и заядлую пловчиху, стремящуюся стать юристом.

«Она была бойцом и сражалась до самой смерти, и она была прекрасна. Она была так прекрасна. Если она приложит хоть какое-то усилие к чему-либо, то всегда добьется успеха», — сказал Эриксон в Airdrie Fire Hall с семьей, парамедиками, полицейскими и пожарные, стоящие позади нее в знак поддержки.

Ричард Рид, друг и летный медик, несколько раз терял сознание, когда Эриксон рассказал, что присутствовал на месте аварии, когда машина потеряла управление и столкнулась с приближающимся грузовиком.

Рид сказал, что водителю удалось выбраться из машины, но пассажирка оказалась в ловушке с серьезными травмами. Эриксон был первым человеком на сцене. Он сказал, что Эриксон знал, что у девушки проблемы, и она сидела там, пока ее не вытащили и не доставили в больницу на санитарной авиации, все еще не зная, кто она такая.

На обратном пути она выразила свое горе и разочарование своему партнеру, зная, что позже семья, вероятно, потеряет дочь, сестру и внука.Вскоре после прибытия домой в дверь постучали,сказала Рид.

«Войдя в комнату, к своему ужасу, она обнаружила девушку, с которой сидела на заднем сиденье разбитой машины, еще живой, чтобы семья могла попрощаться, а из-за степени ее травм до неузнаваемости Джейми была ее родной дочерью. .» «Хайме поддерживала жизнь ее дочери, сама того не зная».