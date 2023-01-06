Канал Disney заменяется в России новым телеканалом «Солнце».

(Рейтер) — Материнская компания «Солнце» Media1 заявила в понедельник, что канал Disney скоро будет заменен в России новым детским телеканалом «Солнце».

В нем добавили, что «Солницы», что в переводе с русского означает «солнце», начнут вещание в 6 часов утра 14 декабря и начнут транслировать «всероссийские» фильмы, мультфильмы и сериалы.

Среди постпремьерной коллекции — западные художественные фильмы, такие как «Снежинка и белая горилла» и «Семейное ограбление», а также российские комедии, такие как «Завтрак у папы» и «Кухня в Париже».

«Контент в «Солнце» разный, но есть один общий знаменатель: он дает позитивную энергию и, самое главное, в «Солнце» всегда будет тепло и весело», — отметили в Media1.

«Теперь солнце будет доступно российским зрителям 365 дней в году, по крайней мере, на нашем канале», — заявил генеральный продюсер канала Рубен Оганесян.

Канал Дисней, второй по рейтингу детский телеканал в России, прекратит свое вещание спустя более 12 лет.

В марте Disney заявила, что приостанавливает весь бизнес в России из-за своего вторжения в Украину, включая контент и лицензирование продуктов, но что некоторым каналам может потребоваться время для закрытия из-за договорных нюансов.

Компания Уолта Диснея (DIS.N) Он не был немедленно доступен для комментариев.

Об этом сообщает Рейтер. монтаж Кирстен Донован

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