По сценарию Марии Цветковой

МОСКВА (Рейтер) – Десятки кандидатов, выступающих против сентябрьских парламентских выборов в России, встретились в субботу в Москве с десятками журналистов с заявлением о сопротивлении давлению Кремля на независимые СМИ.

Власти назвали около 50 журналистов и профессионалов СМИ «иностранными агентами»: этот термин, по их словам, относится к политически предвзятым СМИ, финансируемым из-за рубежа, но критики осуждают его как возврат к советским преследованиям.

«(Президент Владимир) Путин поставил перед собой цель: все СМИ должны быть уничтожены, потому что они беспокоят его», – сказала Марина Литвинович, один из кандидатов от оппозиции, толпе из примерно 200 человек, в основном журналистов.

«Друзья мои, мы должны сопротивляться как можно дольше. Многие СМИ должны уйти в подполье».

Кремль отрицает преследование СМИ по политическим мотивам.

Но критики говорят, что правительство Путина отступило к репрессивным методам коммунистического правления в бывшем Советском Союзе.

«Было время, когда они использовали ярлык« враги народа ». Теперь они« иностранные агенты », – сказала Рейтер на митинге в субботу Марина Артамонова в отставке, имея в виду ярлык, широко распространенный во время диктатуры Иосифа Сталина.

Дело иностранного клиента требует от СМИ предоставления подробных отчетов о деятельности и финансировании, что увеличивает риск судебного преследования.

Кандидаты-журналисты пообещали провести кампанию за отмену закона об иностранных агентах в случае избрания.

«Такого постыдного и дискриминационного закона не должно быть ни в коем случае», – сказала Ирина Долинина, репортер исследовательского СМИ «Ham Stories», которую в прошлом месяце назвали иностранным агентом.

(Репортаж Марии Цветковой; редакция Андрея Остроча; редакция Эндрю Которна)