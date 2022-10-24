Кандидат в конгресс от Демократической партии из Кентукки в воскресенье Поздравление Китайский диктатор Си Цзиньпин, чтобы укрепить свою власть над коммунистическим режимом, написал в Твиттере, что Си и российский диктатор Владимир Путин являются «двумя лучшими лидерами в мире сегодня».

Джеффри Им Янг, который был Партнер Вместе с демократическими социалистами Америки они приветствовали известие о том, что сторонники Си торжественно назначили его на третий срок. Кентуккийский демократ, теоретик заговора ретвитнуть В аккаунте говорится, что «сионистская организация будет стерта с лица земли», и многие ожидают, что она проиграет республиканцу Энди Барру, и каждый гоночный трекер включен в бюллетени. Связь Сплошной республиканский район.

Убеждения Янга могут осложнить попытки демократов изобразить республиканцев пророссийски настроенными. После того, как представитель Кевин Маккарти (республиканец от Калифорнии), который, вероятно, станет следующим спикером Палаты представителей, заявил в интервью, что администрация Байдена не должна сосредотачиваться исключительно на Украине, Ежедневный зверь обозреватель пятно Республиканцы Палаты представителей как «кавалерия» для Путина. Маккарти подтвердил в том же интервью, что поддерживает Украину, сказав лишь, что финансирование «не может быть пустым». Представитель Майкл МакКол (республиканец, штат Техас), который, вероятно, станет следующим председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам, Он сказал Соединенные Штаты продолжат давать украинцам «то, что им нужно».

Молодые люди следят за твитами Написал Что в Соединенных Штатах был «фашистский режим», и они повторяли российскую пропагандистскую фразу о том, что Запад подтолкнул Путина к кровожадному вторжению в меньшую страну. Веб-сайт кампании Янга призывает к всеобщему здравоохранению, легализации всех наркотиков и ответственности судей Верховного суда за их признание недействительными. Ро Пятый. долина.

Комментаторы Twitter раскритиковали комментарии Янга.

«Мне будет весело смотреть, как ты проигрываешь рано и быстро», Написал Встроить твит