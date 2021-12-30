Кандидат в президенты от правящей партии Южной Кореи продвигает идею создания атомных подводных лодок

По сценарию Хён Хе Шин и Джек Ким

СЕУЛ (Рейтер). Кандидат в президенты от правящей партии Южной Кореи заявил, что он будет искать поддержки США в строительстве атомных подводных лодок, чтобы лучше противостоять угрозам Северной Кореи, и активно пытается возобновить зашедшие в тупик переговоры о денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном.

В интервью Reuters и двум другим средствам массовой информации Ли Джэ Мён также пообещал отбросить «стратегическую двусмысленность» перед лицом растущей китайско-американской конкуренции и пообещал, что прагматическая дипломатия не заставит Южную Корею выбирать между двумя странами. .

Бывший губернатор провинции Кёнгидо в октябре стал кандидатом в президенты правящей Демократической партии президента Мун Чжэ Ина из-за его агрессивной реакции на коронавирус и его пропаганды всеобщего базового дохода. Выборы назначены на 9 марта 2022 года.

57-летний Ли ведет жесткую гонку против своего главного соперника из партии Народной власти, Юн Сок Ёля, но его рейтинги резко выросли в последние недели, превзойдя Юна в некоторых опросах общественного мнения на этой неделе.

Ли сказал, что он убедит Соединенные Штаты получить дипломатическую и техническую помощь для запуска атомных подводных лодок, которые могли бы работать более тихо в течение более длительных периодов, на фоне возобновленных призывов к таковой в вооруженных силах и парламенте после того, как Северная Корея испытала запуск новой ракеты. С подводной лодки в октябре.

Ли процитировал соглашение, заключенное Австралией в рамках трехстороннего партнерства в области безопасности с США и Великобританией в сентябре о строительстве атомных подводных лодок.

«Для нас абсолютно необходимо иметь эти подводные лодки. Они не являются оружием сами по себе, и в настоящее время передаются технологии Австралии», — сказал он. «Мы, безусловно, можем убедить Соединенные Штаты, и мы должны».

Он отверг идею просить о помощи во Франции или где-то еще, сказав: «Речь идет о том, собираемся ли мы выполнять сделку с Вашингтоном и сможем ли мы их убедить».

История продолжается

Южной Корее в настоящее время запрещено перерабатывать отработавшее топливо в соответствии с соглашением о гражданской ядерной энергетике с США, и источники сообщили, что администрации Луны не удалось заручиться поддержкой США для таких подводных лодок.

Ли, сторонний наблюдатель, который часто критикует Мун, сказал, что он не будет поддерживать политику Мун, предусматривающую стратегическую двусмысленность между Соединенными Штатами, самым большим союзником Южной Кореи, и Китаем, ее крупнейшим экономическим партнером.

«Нас не нужно заставлять делать выбор из-за двусмысленности», — сказал он, охарактеризовав ситуацию как «реакционную и покорную».

«По мере роста нашей экономической, военной и мягкой силы наша дипломатия должна быть сосредоточена на том, чтобы заставить их сделать выбор, а не просить нас встать на чью-либо сторону. Я называю это прагматической дипломатией, основанной на национальных интересах», — добавил Ли.

Что касается Северной Кореи, Ли поддержал «восходящий» подход президента США Джо Байдена к расстановке приоритетов на переговорах на рабочем уровне, который, по его словам, будет полезен при составлении реалистичных краткосрочных планов действий в рамках всеобъемлющей дорожной карты.

Мун предложил мост между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и бывшим президентом США Дональдом Трампом, но его обвинили в том, что он вызвал нереалистичные ожидания в отношении своей межкорейской повестки дня после провала саммита 2019 года.

«Подход Трампа сверху вниз звучал неплохо, но был нереалистичным … даже несмотря на то, что деловые встречи на высшем уровне и переговоры могут способствовать положительному взаимодействию», — сказал мне Ли.

Он пообещал быть более активным посредником, чтобы разрядить напряженность и недоверие и возобновить переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном, но не сказал, как это сделать.

Любые новые переговоры должны быть нацелены на выработку дорожной карты по демонтажу ядерных и ракетных программ Северной Кореи в обмен на ослабление санкций США, согласно которым обе стороны обязуются предпринимать конкретные действия «одновременно и поэтапно» с «быстрым возвращением». «Ли» сказал положения в случае несоблюдения.

«Между ними существует река недоверия», — сказал он. Наша роль должна заключаться в том, чтобы открыть канал диалога, составить достижимые планы и убедить обе стороны, чтобы они могли пересечь эту реку ».

(Репортаж Хён Хе Шин и Джека Кима; редактирование Майкла Перри)