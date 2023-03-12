Кандидат на выпуск GNOME 44 прибывает со многими последними изменениями

Кандидат на выпуск GNOME 44 был официально объявлен сегодня как последний тестовый выпуск перед официальным запуском рабочего стола GNOME 44 в конце этого месяца.
Особенности кандидата на выпуск GNOME 44 включают:
— Несколько обновлений GNOME Shell и Mutter, как объяснялось несколько дней назад.
— Различные исправления для веб-браузера Epiphany.
— Исправления пользовательского интерфейса и дизайна для GNOME Builder, нового линтера Swift, нового индентора Markdown и других улучшений этой IDE.
— Панель Центра управления GNOME переработана в область мыши и сенсорной панели, переход к более современным API-интерфейсам CUPS в области принтеров и другие улучшения.
— GNOME Music уменьшает использование памяти при воспроизведении песен.
Демон настроек GNOME теперь по умолчанию переводит систему в спящий режим через 15 минут.
— В GNOME исправлен сбой при установке обновления прошивки.
— Несколько очисток кода GDM.
— Многие плагины GJS JavaScript.
— GNOME Boxes теперь позволяет создавать виртуальные машины без указания информации об ОС.
— Теперь люди используют Sysprof для профилирования.
— Много обновлений перевода.
Загрузки и более подробная информация о кандидате на выпуск GNOME 44 через discourse.gnome.org.
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