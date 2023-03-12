Кандидат на выпуск GNOME 44 прибывает со многими последними изменениями

Кандидат на выпуск GNOME 44 был официально объявлен сегодня как последний тестовый выпуск перед официальным запуском рабочего стола GNOME 44 в конце этого месяца.

Особенности кандидата на выпуск GNOME 44 включают:

— Несколько обновлений GNOME Shell и Mutter, как объяснялось несколько дней назад.

— Различные исправления для веб-браузера Epiphany.

— Исправления пользовательского интерфейса и дизайна для GNOME Builder, нового линтера Swift, нового индентора Markdown и других улучшений этой IDE.

— Панель Центра управления GNOME переработана в область мыши и сенсорной панели, переход к более современным API-интерфейсам CUPS в области принтеров и другие улучшения.

— GNOME Music уменьшает использование памяти при воспроизведении песен.

Демон настроек GNOME теперь по умолчанию переводит систему в спящий режим через 15 минут.

— В GNOME исправлен сбой при установке обновления прошивки.

— Несколько очисток кода GDM.

— Многие плагины GJS JavaScript.

— GNOME Boxes теперь позволяет создавать виртуальные машины без указания информации об ОС.

— Теперь люди используют Sysprof для профилирования.

— Много обновлений перевода.

Загрузки и более подробная информация о кандидате на выпуск GNOME 44 через discourse.gnome.org.