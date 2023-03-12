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Кандидат на выпуск GNOME 44 прибывает со многими последними изменениями

13 марта, 2023
Artem Sokolov

Кандидат на выпуск GNOME 44 был официально объявлен сегодня как последний тестовый выпуск перед официальным запуском рабочего стола GNOME 44 в конце этого месяца.

Особенности кандидата на выпуск GNOME 44 включают:

— Несколько обновлений GNOME Shell и Mutter, как объяснялось несколько дней назад.

— Различные исправления для веб-браузера Epiphany.

— Исправления пользовательского интерфейса и дизайна для GNOME Builder, нового линтера Swift, нового индентора Markdown и других улучшений этой IDE.

— Панель Центра управления GNOME переработана в область мыши и сенсорной панели, переход к более современным API-интерфейсам CUPS в области принтеров и другие улучшения.

— GNOME Music уменьшает использование памяти при воспроизведении песен.

Демон настроек GNOME теперь по умолчанию переводит систему в спящий режим через 15 минут.

— В GNOME исправлен сбой при установке обновления прошивки.

— Несколько очисток кода GDM.

— Многие плагины GJS JavaScript.

— GNOME Boxes теперь позволяет создавать виртуальные машины без указания информации об ОС.

— Теперь люди используют Sysprof для профилирования.

— Много обновлений перевода.

Загрузки и более подробная информация о кандидате на выпуск GNOME 44 через discourse.gnome.org.

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