Каннский кинофестиваль отказывается аккредитовать прессу для российских журналистов. — Голливудский репортер

Каннский кинофестиваль подтвердил, что он отклонил запросы на аккредитацию от российских журналистов, связанных с публикациями, которые не придерживаются позиции Канн в отношении войны России с Украиной.

Канны публично осудили войну России против Украины и официально отменили участие всех официальных российских делегатов или всех, кто связан с российским правительством, в кинофестивале 2022 года.

Но он не применял полный запрет на россиян, а только на тех, кого считали сторонниками режима президента России Владимира Путина и его войны против Украины. Российский режиссер Кирилл Серебников в этом году посетит фестиваль и представит свою последнюю историческую драму. жена Чайковского, на соревнованиях. Серебренников — диссидент, который — еще до отъезда из страны в начале этого года — стал объектом преследования Москвы и помещен под домашний арест.

«Мы хотели бы приветствовать мужество всех тех в России, кто рискнул протестовать против нападения и вторжения в Украину», — говорится в заявлении фестиваля от 1 марта. Против современного режима, который не может быть связан с этими недопустимыми действиями, и теми, кто бомбит Украину».

Об этом сообщил представитель фестиваля. Голливудский репортер Что Канны одобрили «лишь несколько» из российских СМИ в соответствии с антивоенной позицией фестиваля. Но публичное противостояние путинскому режиму стало трудным и опасным для российских журналистов благодаря новым жестким законам о цензуре, согласно которым даже объявление военных атак на Украину войной является преступлением.

В Каннах не сообщили, были ли уже аккредитованы российские журналисты для участия в фестивале в этом году. сворачивать Он был первым, кто сообщил о запрете на посещение Каннского фестиваля российскими журналистами в этом году.