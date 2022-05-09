Каннский кинофестиваль отклонил просьбы об аккредитации российских журналистов, связанных с СМИ, не выступающими против войны в Украине.

Организаторы фестиваля публично осудили войну Владимира Путина с Украиной и не пригласили всех официальных российских делегатов или всех, кто связан с российским правительством, для участия или посещения мероприятия 2022 года.

Об этом сообщил представитель фестиваля. Голливудский репортер То, что он согласился с «лишь несколькими» российскими изданиями, участвующими в фестивале, свидетельствует о его антивоенной позиции.

Однако у некоторых средств массовой информации может не быть выбора, могут ли они публично выступать против Путина, учитывая, что новые жесткие законы о цензуре сделали любое выступление против его режима преступлением.

Некоторые россияне приедут на кинофестиваль, например, режиссер Кирилл Серебников, который покажет свой последний фильм — историческую драму. жена Чайковского — в основном соревновании.

Серебренников считается перебежчиком. Российское правительство ранее преследовало его по обвинению в мошенничестве, из-за чего он находился под домашним арестом. Ему запретили покидать страну в прошлом году, но он по умолчанию присутствовал на мероприятии, чтобы представить свой фильм. Петров грипп. Он окончательно покинул Россию в начале этого года.

Ряд других европейских кинофестивалей, таких как фестивали в Глазго и Стокгольме, продемонстрировали свою поддержку Украины, бойкотируя фильмы, полностью финансируемые Россией.

(Спутник/АФП/Гетти)

Канны — один из крупнейших кинофестивалей в мире, в котором принимают участие около 4000 журналистов из 75 стран. Выпуск 2022 года начинается во вторник, 17 мая, и продлится до 28 мая. Состав читайте здесь.