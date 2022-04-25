Обновлено 25 апреля: После того, как Украинский институт кино опротестовал сходство названия с иконой русской ненависти, Мишель Хазанавичюс переименовал свой первый фильм в Каннах. Ранее он назывался «Z», теперь во Франции он будет называться «купе». Зомби-комедия известна во всем мире как «Финальная версия».

Может быть, название было забавным, когда [I] Я закончил работу над фильмом несколько месяцев назад, но сегодня его уже нет, и я не могу этого вынести», — говорится в заявлении Хазанавичюса (перекрестный сорт). «Мой фильм призван приносить радость, и я не хочу никоим образом ассоциироваться с этой войной. Поэтому я счастлив изменить его название и этим скромным жестом выражаю свою полную поддержку украинскому народу».

Ранее, 22 апреля: С тех пор, как в феврале Владимир Путин начал свое вторжение в Украину, главные мировые кинофестивали столкнулись с непростыми вопросами о том, как защитить европейскую страну. Ранние дискуссии о запрете российских фильмов в значительной степени отвергались как ошибочные попытки наказать артистов, не поддерживающих войну, и большинство фестивалей продолжают работать с российскими кинематографистами. Однако теперь организаторы Каннского кинофестиваля столкнулись с еще одной российской проблемой из неожиданного источника: фильмом о зомби.

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Z, новый фильм режиссера Мишеля Хазанавичюса, в настоящее время должен открыть фестиваль вне конкурса. Фильм является ремейком японской зомби-комедии 2017 года «One Cut of the Dead» с Роменом Дорисом и Беренис Бежо в главных ролях. Долгожданный фильм от режиссера «Артист» изначально должен был дебютировать в Санденсе, но был перенесен в Канны после того, как фестиваль в Парк-Сити перешел на формат по умолчанию. Однако теперь он привлекает нежелательное внимание из-за того, что его название совпадает с русским символом ненависти.

Буква «Z» в настоящее время появляется на многих российских военных машинах и используется российской армией для отличия своих сил от украинских. С началом войны этот символ приобрел большее значение в русской и европейской культуре, поскольку граждане используют его для обозначения своей поддержки вторжению. Некоторые деятели СМИ в просторечии называют этот символ «зоастикой».» Потому что оно стало обозначать тот же вид этнонационализма, что и нацистская свастика. Верховная Рада, Верховная Рада, запретила этот символ в Украине вместе с буквой «V», которая служит той же цели.

В то время как название фильма Хазанавичюс является явной отсылкой к зомби, украинцы нарушают идею о том, что символ ненависти занимает видное место на кинофестивале. В письме в Канны (через разнообразие)«Мы считаем изменение названия фильма открытия Каннского кинофестиваля жестом против жестокости, насилия и террора российской армии», — говорится в сообщении Украинского института кино.

Переименование фильма — это легкое решение для Хазанавичюса и Канн, поскольку фильм уже намечен к международному прокату под названием «Final Cut».

В заявлении Variety Хазанавичюс сказал: «Мой фильм во Франции назывался «Z comme Z», потому что это комедия о зомби, и она вдохновлена ​​тем, что мы называем серией фильмов France Z или B в Америке. Зная, что это название причинил украинскому народу какое-то горе, вызывает у меня… Я чувствую себя таким беспомощным и таким грустным, потому что это было последнее, что я хотел делать».

Хотя режиссер посетовал, что было «слишком поздно» менять название фильма во Франции, он планирует использовать международное название «Final Cut» во всех маркетинговых материалах в Каннах.

«Мое сердце сочувствует украинскому народу, который достаточно настрадался», — сказал Хазанавичюс. «И последнее, что я хочу сделать, это причинить еще больше боли или дискомфорта».

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