Канны: Украинский фильм «Увидеть бабочку» рассказывает о травме войны | фильм | ДВ

«Видение бабочки» рассказывает о женщине-солдате, которая возвращается домой после нескольких месяцев плена и обнаруживает, что беременна после того, как ее изнасиловал тюремный охранник.

Перед премьерой фильма в Каннах 25 мая DW встретился на фестивале с украинским режиссером Максимом Наконичным.

DW: Как вы пришли к тому, чтобы рассказать историю «Butterfly Vision»?

Максим Накончини: С самого начала российско-украинской войны в 2014 году мы с коллегами пытались участвовать и действовать как художники и режиссеры. И мы сняли много фильмов об этом.

Еще у меня было много друзей, которые уже служили, и среди них было много женщин. Так что я просто слышал их истории и опыт.

А потом я еще монтировала документальный фильм «Невидимый батальон», рассказывающий истории ветеранов войны и женщин-новобранцев. Когда я редактировал его, снова и снова слушая некоторые фразы и сцены, я был глубоко тронут их точкой зрения.

Это вымышленный фильм, но в какой степени он был вдохновлен реальными проблемами и историями, которые вы слышали, например, во время монтажа?

Меня особенно глубоко тронула одна фраза; Одна женщина-солдат сказала, что попасть в плен было для нее самым страшным. Она не хотела, чтобы русские знали, что она женщина. Она заключила сделку со своими товарищами-бойцами, попросив их убить ее в ситуации, когда она может стать пленницей.

Итак, с этого первоначального свидетельства мы начали исследовать предмет; С моим соавтором, а затем с главной актрисой мы разговаривали с разными участниками, свидетелями, жертвами войны или военных преступлений и собирали их истории. И мы не только собирали факты, но и наблюдали, как они выживали при таком опыте. Все это перетекало в детали истории, например, через актерскую или операторскую работу.

Сам фильм снимался в Донбассе. Насколько сложно или опасно там работать?

Пока мы исследовали производство, мы посетили наших солдат на линии фронта, чтобы ознакомиться с деталями там, и в это время нам также пришлось принять некоторые меры, чтобы быть в безопасности.

Места, которые мы выбрали, находились не на линии фронта. Но сцена обмена в фильме снималась на Донбассе. Мы выбрали место в 2020 году, а снимали эту сцену в начале 2021 года. Это было время первой попытки России сосредоточить свои силы у наших границ.

Итак, когда мы собирались выйти на участок, нам позвонили местные власти и сказали, что этот участок очень опасен и что нам нужно немного отойти от границы.

Так что да, это было одним из рисков; Была вероятность, что нашествие настигнет нас в Донбассе.

И теперь, когда ваш фильм вышел, он имеет более широкое значение; Мы находимся в эпицентре полномасштабной войны…

Ну, а до начала массового вторжения, когда наша война еще считалась международным сообществом, да и многими гражданами Украины, «замороженным конфликтом», я бы сказал, что существует огромная пропасть, даже в украинском обществе.

Это была тяжелая ситуация для солдат или людей, переживших ужасы войны и вернувшихся к мирной гражданской жизни. Еще труднее было то, что они будут чувствовать равнодушие со стороны других людей, не имевших подобного опыта.

И сейчас, когда я начал трогать каждого гражданина Украины, каждую украинскую семью или домохозяйство, стало совершенно ясно, что пока ты чего-то не переживаешь, ты не можешь получить это полностью. Но вы можете хотя бы осознавать — это ключ к совместной жизни единым сообществом.

Это было неочевидно, и, к сожалению, в то время его даже не существовало. Это также было одной из основных причин, почему мы сняли этот фильм.

Как сообщает Screen Daily, команда «Butterfly Vision» встретит премьеру в Каннах 25 мая протестом на красной ковровой дорожке.

Здесь, в Каннах, огромное внимание уделяется украинским историям и фильмам. Что вы надеетесь услышать люди?

Ну, во-первых, присутствие украинских художников на такой большой и известной культурной площадке — это вопрос нашей борьбы и выживания сам по себе, потому что наша культурная идентичность находится под ударом. И именно поэтому каждый экземпляр украинской культуры успешен, преподнесен громко и замечательно, часть нас до сих пор жива и развивается.

Это один из выводов, который я бы хотел, чтобы международная аудитория сделала после просмотра фильма: они знают, что мы присутствуем, а не только там, где происходят настоящие боевые действия. Он намного шире. Он затрагивает многие сферы жизни.

Но также я хотел бы, чтобы наш фильм привнес идеи о будущем, потому что это история выживания. Это история о желании выжить и продолжать сражаться. Я надеюсь, что вы будете способствовать нашему общему выживанию, нашему положению и нашей борьбе как украинского общества, так и мирового демократического прогрессивного общества в целом.

До этой войны истории, рассказываемые об Украине за пределами страны, могли восприниматься как находящиеся под большим влиянием русских историй. Как вы думаете, изменилось ли сейчас отношение к Украине за пределами страны?

Возможно, украинские сюжеты и украинский ракурс как-то маргинализировались, или будет какая-то усталость, скажем так, потому что могло быть какое-то недопонимание.

Для людей снаружи война [that started in 2014] Это было как бы закончено. Вот они и недоумевали, почему украинские кинематографисты продолжают рассказывать истории о войне?

И теперь понятно почему.

До этой войны украинская перспектива была маргинализирована или игнорировалась, и существовало неправильное восприятие нас как части более широкой постсоветской культурной сферы. Конечно, это результат российской пропаганды. Теперь это закончилось. Пути назад нет. Процесс начался, когда мир начал рассматривать нас как суверенную идентичность со всеми вовлеченными аспектами: культурным, политическим, социальным, экзистенциальным и метафизическим. Украина с отдельной постколониальной идентичностью.

Это интервью было отредактировано для увеличения длины и ясности.

Монтажер: Элизабет Гренье