Канцлер Германии заявила, что экономике Германии угрожает война на Украине

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак проводит пресс-конференцию в зале для брифингов на Даунинг-стрит 3 февраля в Лондоне, Англия. (Джастин Талес/AFP/Getty Images)

Правительство Великобритании объявило о новом пакете санкций против России, включая запрет на экспорт предметов роскоши в Россию и пошлины на российские товары на сумму более 1 миллиарда долларов.

Великобритания также откажет России и Беларуси в доступе к торговым тарифам для наиболее привилегированных стран на сотни единиц их экспорта, фактически лишив обе страны ключевых преимуществ членства в ВТО.

Дополнительный 35-процентный тариф на российские товары будет применяться к импорту, включая водку, сталь, произведения искусства и меха.

«Наши новые тарифы еще больше изолируют российскую экономику от мировой торговли, гарантируя, что она не получит выгоды от основанной на правилах и неуважительной международной системы», — заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак. Заявление было опубликовано во вторник.

«Эти тарифы основаны на текущей работе Великобритании по ограничению доступа России к международным финансам, наказанию друзей Путина и оказанию максимального экономического давления на его режим. Эти новые меры еще больше усилят растущее экономическое давление на Россию и гарантируют, что Великобритания будет действовать в соответствии с санкции, введенные нашими союзниками».

Правительство заявляет, что опубликует подробности о запрете на экспорт позже, но сообщило, что предыдущие запреты включали такие предметы, как высокая мода, предметы искусства и роскошные автомобили.

Полный список российских товаров, на которые распространяется импортная пошлина: железо, сталь, удобрения, пиломатериалы, шины, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, пищевые отходы/отходы, напитки, спирт и уксус ( сюда входят водка), стекло, посуда, крупы, семена масличных культур, бумага, картон, машины, произведения искусства, антиквариат, меховые шкуры, искусственный мех, корабли и белая рыба.